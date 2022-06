«El comprador dels terrenys dels Ploms té 15 dies per fer-se enrere»

El president del Ploms, Isidre Guinjoan, diu que el termini s'iniciarà un cop la Comissió d'Urbanisme aprovi el Pla especial

Actualitzada 15/06/2022 a les 22:00

El Club Natació Reus Ploms resta a l'espera de l'aprovació del Pla especial urbanístic per a qualificar un terreny de quasi 3.000 metres com a equipament comunitari i poder completar un contracte per vendre'l. Aquest és amb una promotora de residències i ja està firmat. Ara bé, un cop la Comissió d'Urbanisme de Tarragona aprovi la modificació, l'empresa tindrà quinze dies per a fer-se enrere o confirmar l'operació. Si el comprador continua interessat en l'adquisició de la superfície, es començarà tan aviat com sigui possible a enderrocar la casa situada en aquest terreny i, a finals d'any, s'iniciaran les obres de construcció de la residència. Pel que fa a la reforma del mateix club, no hi ha un calendari fixat, ja que depèn del finançament que tingui.

Un dels punts que recull l'ordre del dia del plenari de l'Ajuntament de demà és l'aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels usos i de l'edificabilitat del Club Natació Reus Ploms. Aquest marca un canvi de qualificació en una àrea de 2.800 metres del terreny total, que passarà a ser d'equipament comunitari, mentre que ara és d'equipament esportiu. Actualment, en aquesta àrea s'hi troben les pistes de tenis, pàdel i frontó, situada a la cantonada de les avingudes de Tarragona i de Marià Fortuny. Un cop estigui aprovat, concretament el dia 13 de juliol, serà el torn de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, que també haurà de donar llum verda al projecte per començar a reduir el deute pendent que té el club i, a la vegada, renovar les seves instal·lacions. Segons el president del club, Isidre Guinjoan, «el que és lògic és que si ho aprova l'Ajuntament, també ho aprovi la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, ja que és al consistori reusenc a qui més li pot perjudicar o afavorir la modificació».

El club ja compta amb un comprador amb qui s'ha firmat un contracte de prevenda, però «el nom de l'empresa hauria de ser confidencial perquè hi ha una clàusula del contracte que diu que compta amb 15 dies per poder-se tirar enrere si finalment decideix no comprar el terreny», detalla Guinjoan. Si, al contrari, l'empresa tira endavant amb el contracte, les obres de la residència començarien a finals d'aquest any, un cop s'hagués enderrocat l'edificació actual.

Per altre costat, Guinjoan no pot detallar un calendari per a les obres de renovació de les instal·lacions, perquè no es té certesa del finançament amb el qual es comptarà. El que sí que té clar el Ploms és que alguns dels equipaments estan arribant al final de la seva vida útil i el projecte marca la necessitat d'una renovació per a actualitzar-se a les noves demandes dels usuaris: «Es fa necessari diversificar l'oferta dels serveis que es poden prestar en l'àmbit més enllà del sector esportiu, incorporant altres activitats amb diferents dinàmiques, estacionalitats i dependències, com són els allotjaments comunitaris. Aquests serveis es poden dirigir cap a mercats i públics ben diferents, com poden ser gent gran, joves, estudiants o esportistes que puguin estar lligats en activitats del mateix club».