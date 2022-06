Alumnes de l'Institut Josep Tapiró de Reus proposen la creació d'un refugi climàtic

El treball s'ha desenvolupat en col·laboració amb la regidoria d'Urbanisme i Mobilitat i en el context de Reus Horitzó 32

L'Ajuntament de Reus i l'Institut Josep Tapiró han col·laborat en el disseny d'una proposta de refugi climàtic, en el context del Pla Estratègic Reus Horitzó 32. La vicealcaldessa, Noemí Llauradó; la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui; i el regidor d'Educació, Daniel Recasens, han rebut aquest dimecres, 15 de juny, de mans dels alumnes de 2 d'ESO de l'institut reusenc la proposta treballada.Els alumnes han analitzat quatre zones verdes de la ciutat i han fet propostes per millorar l'espai perquè esdevinguin refugi climàtic. Els refugis climàtics són equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.Des del projecte del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 es recullen aquestes idees per incorporar-les als projectes que s'estan treballant en el marc del procés d'elaboració del documet estratègic.El treball, que ha comptat amb la participació de tècnics del departament d'Arquitectura municipal en xerrades al centre educatiu, ha consistit en la realització de dos productes: una maqueta amb les propostes dels alumnes per transformar l'entorn de l'institut en un refugi climàtic; una memòria tècnica amb els resultats de l'estudi realitzat que es presentarà a l'Ajuntament a través d'una instància real.La proposta pedagògica, entre altres objectius, busca donar a conèixer què és el canvi climàtic i quins són els seus efectes sobre la salut humana i l'entorn més proper; observar els espais verds del barri i identificar els elements com el seu mobiliari urbà, punts d'aigua i vegetació; i fer propostes per condicionar aquests espais i revertir els seus efectes en la salut i l'entorn.