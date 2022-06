Redessa obre un espai perquè els treballadors puguin fer fitnes i alleugerir el sedentarisme

La sala és un projecte d'una 'startup' que va sorgir de la incubadora TIC

El centre d'Empreses de Reus, Redessa ha posat en marxa la denominada Sala Start&Up, un espai de 66 m, situat a la segona planta de Redessa Tecno, pensat per a ajudar a contrarestar els problemes derivats de feines sedentàries i especialment, en reduir el dolor cervical i lumbar, amb materials i exercicis senzills.Es tracta, de fet, d'una experiència pilot sorgida de la Incubadora TIC de Redessa amb una de les empreses emergents de la primera edició, La Casa del TrainingLa Sala Start&Up consta de dues zones, la primera pensada per a exercicis guiats a través de vídeos, que només requereixen una estoreta. I una segona per a circuits de 15 minuts, amb materials com manuelles, fitballs, gomes circulars i steps, entre d'altres; que es poden fer seguint les indicacions de panells informatius.La Sala Start&Up té un aforament de 8 persones i els professionals que treballen a les empreses del centre poden reservar l'espai per a una hora, a través de la Comunitat Redessa.