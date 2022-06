Finalitza el Projecte Rossinyol que ha facilitat mentors a 14 estudiants reusencs

És una activitat inclosa en el Pla Educatiu d'Entorn

Aquests dimecres l'escola Pompeu Fabra de Reus serà l'escenari de l'acte de tancament del Projecte Rossinyol que ha permès a 14 nens i nenes de diferets escoles i instituts comptar amb una mentoria socioeducativa.



El projecte és una iniciativa de l'Associació Km O, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn i ha comptat amb la coordinació de la regidoria d'Educació i la col·laboració de la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus.Els alumnes que han format part del Projecte han pogut gaudir de l'acompanyament d'un mentor una tarda a la setmana durant un curs escolar. Els mentors, estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior (CFGS), s'han convertit en referents positius d'aquests infants i adolescents, persones amb qui compartir temps, descobrir els recursos que ofereix la ciutat, cercar acompanyament en l'àmbit socioacadèmic, ampliar l'activitat lúdica i d'oci, etc.

Al llarg d'aquest curs les parelles han pogut compartir activitats molt diverses com anar al cinema, fer excursions, anar a la bolera, tardes d'estudi... cada parella d'acord als seus interessos específics i les seves necessitats ha pogut adaptar les trobades setmanals als seus gustos.

Aquest dimecres les parelles s'acomiaden amb una activitat grupal que tindrà lloc a l'Escola Pompeu Fabra en la qual es reconeixerà la tasca de les parelles i el recorregut compartit i on també hi haurà temps per berenar i gaudir d'un taller d'acrobàcies a càrrec del Reus Circ Social.