Els escolars diuen 'Hola Sant Pere' amb la figura del Bou al Mercadal

Enguany es va recuperar el format de l'activitat d'abans de la pandèmia

Actualitzada 14/06/2022 a les 21:03

Els alumnes de primer cicle de 25 escoles reusenques ahir van saludar a les festes majors de Reus amb el tradicional Hola Sant Pere. Enguany, recuperant el format total de l'activitat, prop de 1.200 nens de la ciutat, acompanyats per gairebé un centenar de professors, van participar en l'acte de la plaça del Mercadal fent la recreació de la figura del Bou. E



s tracta d'un esdeveniment festiu en el qual els alumnes de les escoles de la ciutat donen la benvinguda a la Festa Major de Sant Pere simulant la figura dels elements festius. «Veure la plaça del Mercadal amb aquesta cridòria dels xiquets dienta la nostra Festa Major és un clar crit de benvinguda a la festa. Posen en boca seva el desig que tenim tots que arribin els gegants, els concerts, les Tronades i que puguem sortir al carrer i gaudir tots junts de Sant Pere», va manifestar Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística i d'Educació.Durant els diferents anys que s'ha dut a terme aquesta iniciativa, s'han fet els mosaics de la Mulassa, l'Àliga, el Drac, el Basilisc, el Lleó i la Víbria. Els dos anys de pandèmia es van buscar fórmules alternatives per no perdre l'oportunitat de donar la benvinguda a Sant Pere. El 2020 es va fer en format telemàtic i l'any passat es va fer al parc de Sant Jordi, amb un aforament controlat i per grups bombolla. Enguany, l'ha tornat al Mercadal.