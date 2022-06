Divendres d'actuacions simultànies i gratuïtes al cicle Música als Masos de Reus

Deu grups actuaran a diferents equipaments públics com acte previ a la festa major

Actualitzada 15/06/2022 a les 17:25

Dins els actes previs de la Festa Major de Sant Pere, des de l'Ajuntament de Reus s'ha programat com a novetat un cicle de Música als Masos que tindrà lloc aquest divendres dia 17 de juny, de manera simultània a partir de les 20:30 h. Els concerts són tots gratuïts i no cal reserva prèvia.

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha explicat aquest dimecres que «el Cicle Música als Masos respon a moltes de les voluntats que giren al voltant de la programació de la Festa Major i és que ens ofereix una oportunitat per a nous músics per donar a conèixer les seves creacions, aconseguim repartir per la ciutat les activitats de la festa i ens obrim a nous públics que puguin venir aprofitant les nits gairebé d'estiu i els marcs incomparables on tenen lloc els concerts».

La programació de grups que actuaran a cada localització és la següent:

Paula FitzzRalphieLas bajas pasionesRemei de Ca la FrescaPower BurkasDiamante NegroKokoshcaLobster TribeCombo PachecoKoko-Jean & The Tonics