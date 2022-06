Reus consulta als ciutadans el projecte de reglament del servei de bicicleta compartida

El consistori ha tornat a licitar els contractes que van quedar deserts per donar el servei

Actualitzada 14/06/2022 a les 17:41

L'Ajuntament de Reus ha obert a consulta pública prèvia el projecte del reglament del servei de bicicleta compartida, per tal d'incorporar l'opinió de la ciutadania.



El projecte de reglament es pot consultar a través del Portal de Transparència, i les organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions i aportacions al respecte, a través de l'espai habilitat al portal Reus Participa

El reglament és la norma encarregada de regular i determinar les condicions generals d'utilització del servei de bicicleta pública compartida. Serà aplicable a l'empresa operadora que presti aquest servei de transport públic i a les persones que l'utilitzin.

Nova licitació del servei de bicicleta compartida

De fet, l'Ajuntament de Reus ha publicat aquest dimarts, 14 de juny al perfil del contractant la licitació dels tres lots del projecte de bicicleta compartida que havien quedat deserts amb la licitació publicada el passat mes d'abril: la reforma del local on s'ha d'instal·lar el taller del servei de bicicleta, l'obra civil per a la instal·lació d'estacions i ancoratges i el subministrament de bicicletes.

Els altres dos lots (el de subministrament d'estacions i ancoratges i el de subministrament del sistema informàtic de gestió del servei) han rebut ofertes i el procés d'adjudicació continua obert.

Els tres contractes s'han publicat amb licitacions separades. La licitació del subministrament de bicicletes s'ha tornat a publicar amb una modificació del plec de condicions. El canvi afecta únicament a la tipologia de canvi de marxes proposat que, com a conseqüència de la crisi global de subministrament, té dificultat per trobar-se al mercat. El nou plec amplia la tipologia de canvis de marxes amb models que, a priori, no tenen problemes de subministrament en el mercat.

Els altres dos contractes s'han tornat a licitar amb les mateixes característiques del plec de condicions inicial.