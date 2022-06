Les piscines municipals del Parc dels Capellans de Reus obriran el 20 de juny

La temporada de bany s'allargarà fins al 21 d'agost amb horari d'11 del matí a 8 del vespre

Les piscines municipals de Reus obriran de nou les seves portes el 20 de juny. La temporada de bany s'allargarà fins el 31 d'agost en l'horari habitual, de les 11 del matí a les 8 del vespre, de dilluns a diumenge. Les piscines recuperen totalment la normalitat, sense reducció d'aforaments o mesures especials aplicades durant la pandèmia.Les tarifes disposen d'un preu diferenciat per a infants i tercera edat i d'un important grup de descomptes (carnet o targeta jove, targeta daurada, famílies nombroses o monoparentals, entre altres). Dins de les modalitats d'entrada es mantindran els passis mensuals, de temporada, els bons 10 i les entrades diàries i de matí o tarda.Com ja es habitual, la setmana prèvia a l'obertura al públic de les instal·lacions es desenvoluparan les trobades d'alumnes dels centres educatius de Reus i el Baix Camp.També s'ha programat l'activitat d'aiguagim, adreçada al públic en general a partir dels 16 anys. L'activitat consta de dues sessions setmanals en horari previ a l'obertura al públic de les piscines, més una hora de bany lliure.«Les piscines municipals recuperen la plena normalitat i per tant, un estiu més, donaran servei als casals, campus i altres activitats d'estiu i, com no, a tots els usuaris que venen a refrescar-se i a gaudir d'una estona d'esbarjo a les instal·lacions», ha manifestat el regidor d'Esports, Pep Cuerba.