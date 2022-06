L'AV la Mineta de Reus porta a la Fiscalia la concessió d'una llicència industrial

L'associació creu que la regidoria d'Empresa i Ocupació hauria afavorit a l'empresa APSA Global Express

Actualitzada 13/06/2022 a les 22:58

L'Associació de Veïns la Mineta ha presentat un escrit a la Fiscalia de Reus on informa d'actuacions relacionades amb la concessió d'una llicència d'activitat industrial a l'empresa APSA Global Express, que consideren irregular. A més, parlen d'unes possibles accions que afavorien aquesta empresa per part de l'Ajuntament, ja que el consistori no els hi va cedir el permís en un primer moment, sinó que va ser amb l'arribada a l'administració de Carles Prats, regidor d'Empresa, quan es va concedir una llicència per a l'activitat industrial de transports al carrer de Cervantes, segons els veïns. Per la seva part, fonts municipals asseguren que la llicència d'activitat es va concedir d'acord amb els informes municipals, i el «seguiment de l'activitat no fa pensar que en cap cas s'hagin incomplert els requisits de la llicència.

L'AV de la Mineta, després d'un període on ha demanat explicacions a l'Ajuntament i no ha obtingut una resposta clara, ha decidit posar en coneixement de la situació a la Fiscalia de Reus, presentant tota la documentació que ha recollit. Segons l'AAVV, el Pla General d'Urbanisme projecta la zona com un espai residencial i assegura que, primerament, el consistori els va negar l'autorització de l'ús de la nau i, a partir de què Carles Prats fos el regidor d'Empresa, no només se'ls hi va concedir, sinó que també «s'ha continuat afavorint de manera especial i irregular a l'empresa, doncs se li ha posat al davant una zona de càrrega i descàrrega que van demanar sense cap justificació i malgrat que ja n'hi havia una a 17 metres en la mateixa vorera».

Xavier Panisello, president de l'AV de la Mineta, explica a Diari Més que «són moltes les molèsties que genera l'empresa al barri. A part dels sorolls des de primera hora del matí, el carrer de Cervantes s'ha convertit en una zona de molt de trànsit, quan era un carrer molt tranquil. Això entendríem que passès en una zona industrial, com un polígon, però no en un espai residencial com ha estat sempre el barri de la Mineta».

L'AV també parla d'altres accions que ha dut a terme l'Ajuntament, com l'ampliació d'un gual: «A petició no justificada de l'empresa se'ls va ampliar el gual, han fet les obres que han volgut sense llicència i, també sense llicència, han instal·lat grans rètols anunciadors de la franquícia de transports que exploten». Els veïns afegeixen que «l'afavoriment que practica el regidor arriba al punt que la Guàrdia Urbana no pot obligar a l'empresa a treure un petit vehicle comercial que tenen aparcat de manera permanent al costat del gual, per tal que els seus camions puguin entrar i sortir de la nau il·legal còmodament». Panisello conclou que el conjunt de coses «estranyes» que han notat des del consistori és el que els ha portat fins a la Fiscalia. A més, de totes les molèsties que senten els residents de la zona, Panisello assegura que «el que més ens molesta és l'actitud de l'Ajuntament».

Per la seva banda, fonts municipals asseguren que la llicència d'activitat es va concedir d'acord amb els informes municipals, i el «seguiment de l'activitat no fa pensar que en cap cas s'hagin incomplert els requisits de la llicència».