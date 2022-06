El PSC de Reus demana sancions per als proxenetes i clients de la prostitució

Ho farà amb una moció al ple, que se sumarà a les de la CUP i de Ciutadans

El grup municipal del PSC a Reus presentarà dues mocions en el plenari d'aquest divendres a l'Ajuntament. Aquestes debatran sobre la prostitució i la transició energètica en els centres educatius. En el mateix plenari, la CUP i Ciutadans també proposaran altres mocions, com fer el pagament d'impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya i modificar la llei d'Hisendes Locals en relació amb la bonificació potestativa, respectivament.

Els socialistes volen que el plenari aprovi l'abolició de la prostitució al país, impulsar mesures municipals de sensibilització i formació sobre la vulneració de drets humans que suposa el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. De la mateixa manera, la moció vol impulsar un pla integral contra la prostitució que inclogui intervencions a la via pública per a sancionar clients i proxenetes i impedir l'exercici efectiu de la prostitució. La moció detalla que «la prostitució i el tràfic per a l'explotació sexual de les dones són part de la mateixa estructura de dominació i violència que té l'origen en la desigualtat estructural entre dones i homes: el racisme, la feminització de la pobresa i l'augment de la demanda de dones i nenes per ser prostituïdes».

Respecte a la segona moció, aquesta tracta sobre la transició energètica en els centres educatius. «Amb aquesta proposta busquem crear sinergies amb la Generalitat per finançar les instal·lacions de plaques fotovoltaiques», explica Andreu Martín, portaveu del grup, qui recorda que «a Reus ja estem treballant en aquesta línia amb diverses instal·lacions en centres educatius i també en empreses municipals. Recentment, s'ha publicat que som la setena ciutat catalana amb més potència total instal·lada d'autoconsum fotovoltaic, però volem més nombre d'instal·lacions i més distribuïdes». La moció proposa incloure en els pressupostos de la Generalitat fins al 2030 una partida amb dotació pressupostària suficient per a fer convocatòries d'ajuts per als ens locals amb l'objectiu de fer instal·lacions fotovoltaiques en els equipaments educatius i dissenyar i executar un Pla d'Eficiència Energètica i d'Instal·lacions Fotovoltaiques per l'autoconsum en tots els centres educatius de secundària.

Per la seva banda, CUP durà al plenari de divendres una moció de l'ANC perquè els impostos estatals es paguin a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). La portaveu Marta Llorens destaca que «la CUP és l'única formació política independentista reusenca que ha acceptat de presentar la moció de l'ANC». La moció considera que la forma més directa de pagament dels impostos estatals és a través de l'ATC. Per aquest motiu, i d'acord amb l'obligació dels òrgans administratius d'actuar sota els principis d'eficiència, les formacions polítiques requereixen a l'alcalde, o òrgan en qui delegui, que practiqui el pagament de tots els impostos estatals a través de l'ATC.

Finalment, Ciutadans demanarà a l'Ajuntament que faci pressió per a aconseguir la reforma de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals per a aconseguir que es permeti la bonificació de l'energia renovable provinent del sol, eòlica, geotèrmica o qualsevol altra font de producció d'energia in situ no emissora de CO₂. La proposta és una «actualització de la llei que tingui en compte que en les últimes dècades la producció d'energia renovable ha ampliat les opcions de millora de l'eficiència energètica».