El 15è aniversari del Cap de Setmana Diatònic amplia fronteres

Enguany arribarà a Reus, Cambrils i Colldejou

Actualitzada 13/06/2022 a les 23:01

El Cap de Setmana Diatònic arriba enguany al 15è aniversari i aquesta edició se celebrarà d'una manera més descentralitzada de Mont-roig, seu habitual del festival, ja que tindrà lloc també a Cambrils, Colldejou, les Borges del Camp i Reus. El Cap de Setmana Diatònic serà del 14 al 17 de juliol i el primer dia és el que es durà a terme a Reus, amb una actuació del grup Folk a la plaça de la Patacada.



El seu organitzador, Guillem Anguera, va explicar que «15 anys no són pocs, i quan un festival, on un instrument tradicional n'és l'eix central, assoleix aquesta xifra amb més èxit de públic cada any, és sinònim que la seva programació té quelcom que el fa atractiu».El Cap de Setmana Diatònic és un referent al país en el món de l'acordió diatònic, amb l'ermita de la Mare de Déu de la Roca de Mont-roig com a centre neuràlgic de l'esdeveniment des del 2007 fins a l'actualitat. L'objectiu plantejat enguany és fer arribar la música tant a Reus com en d'altres municipis més petits de la comarca, «tots són espais i pobles amb encant del Baix Camp», afegia Anguera.