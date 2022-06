Una parella de Vilobí d'Onyar, guanyadora de la 47a edició del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus

El concurs de paletes ha despertat molta expectació entre la ciutadania que passejava per la cèntrica plaça del Mercadal i pels seguidors habituals del concurs

Actualitzada 11/06/2022 a les 17:42

La parella de paletes de Vilobí d'Onyar (Gironès) formada per Josep Ribes i Josep Maria Vila ha estat la guanyadora del 47è Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus que s'ha celebrat de forma extraordinària a la plaça del Mercadal de Reus com un dels actes del 400 aniversari del Gremi de la Construcció del Baix Camp, que se celebren aquest 2022.La parella guanyadora havia de fer una construcció secreta fins al moment del concurs, en aquesta ocasió un arc catenari. Tenia quatre hores per executar la peça que ha dissenyat el director del concurs, Aleix Plana, i que s'ha pogut veure al bell mig del Mercadal per servir de guia als participants. L'arc catenari és aquell que sorgeix de la inversió d'una cadena i, a diferència de la majoria d'arcs construïts al llarg de la història, no necessita contraforts en els laterals per tal de mantenir-se en equilibri.El jurat, format per representants del Gremi de la Construcció, del Col·legi d'Arquitectes i també diversos professionals del sector ha pres la decisió d'atorgar el primer premi, dotat amb 1.000 euros, per un estret marge de punts davant dels segons classificats, també de Vilobí d'Onyar, el veterà Ramon Oliveras i Alex Safta, que ja havien guanyat el concurs de Reus en ocasions anteriors, i que en aquesta ocasió s'han emportat 750 euros. El tercer premi, dotat amb 500 euros, ha estat per la parella de Construccions Baix Camp integrada per Antonio Romero Lima i Abdesadek Zak. Aquesta parella també s'ha emportat el premi Domènech i Montaner a la primera parella d'una empresa local, dota amb 250 euros. En total han participat en el concurs una dotzena de parelles.Durant tota la matinal, el concurs al Mercadal ha despertat una gran expectació entre les persones que se l'han trobat i també entre molts professionals del sector que s'han acostat com és tradició a seguir el desenvolupament de la prova per comprovar com ho feien els paletes que, en la seva majoria, pràcticament han enllestit la peça en una matinal amb forta calor i molt de sol.