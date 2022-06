Esquerra ha presentat a Llauradó com a candidata a l'alcaldia de la ciutat aquest matí davant d'unes 200 persones

Actualitzada 11/06/2022 a les 18:10

Un Reus modern i per a tothom

Una ciutat més verda, feminista i amb futur

Esquerra Republicana ha dut a terme, aquest dissabte l'acte de presentació públic de la candidata a l'alcaldia per Reus, Noemí Llauradó, actual presidenta de la Diputación de Tarragona, en un esdeveniment que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya i Coordinador Nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, i la intervenció de la consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat de Catalunya, la reusenca Tània Verge.Durant l'acte, celebrat a la plaça Llibertat de Reus davant d'unes 200 persones, Llauradó ha desgranat algunes de les línies mestres del projecte republicà i ha posat èmfasi a la solidesa del projecte que encapçala. «Hem demostrat que sabem fer que la ciutat avanci, que progressi, però ens cal anar un pas més enllà. Per això, us dic que tenim un projecte de ciutat sòlid i un equip preparat i cohesionat que és garantia de futur i també som garantia d'un govern fort i segur com ja hem demostrat. Tenim molt clar què és el que volem pel futur d'aquesta ciutat, amb quin equip ho farem i com ho farem», ha manifestat Llauradó.Noemí Llauradó ha insistit en la necessitat d'introduir una nova mirada republicana al capdavant del govern municipal. En aquest sentit ha manifestat: «Volem fer un Reus modern, un Reus per a tothom! Aquest Reus de tothom és una ciutat que no deixa a ningú enrere, una ciutat que fa que les coses passin amb les mateixes oportunitats per a totes les persones. I ho fa amb una nova mirada republicana i moderna».La candidata republicana també ha explicat alguns dels eixos clau en què es desenvolupa el seu projecte de futur per a la ciutat. «Fer una ciutat verda, més sostenible, penso que és imprescindible. Aquestes darreres setmanes estem veient com la calor cada cop arriba abans, com les temperatures cada cop són més elevades, com l'estiu és cada cop més llarg… davant aquesta situació no ens podem quedar de braços creuats. L'emergència climàtica és una realitat i cal donar-hi resposta. La ciutadania ens demana més zones verdes, més espais per gaudir en família, fins i tot per poder fer esport i tenir una vida saludable. Espais nets, segurs i familiars», ha afirmat davant el públic.Per acabar, Llauradó s'ha dirigit al públic assistent per assegurar que «es compromet a fer un relleu transformador, i per això us garanteixo que treballarem en un projecte de ciutat ambiciós, un projecte que no es conforma amb el que tenim, un projecte de llarg recorregut, un projecte que suma i que vol fer una ciutat més moderna i inclusiva».