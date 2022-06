Reus oferirà assistència a víctimes de violència masclista que tinguin animals de companyia

El PSC afirma que el servei arriba un any tard perquè es va aprovar el 2021 a proposta seva

Actualitzada 10/06/2022 a les 11:58

L'Ajuntament de Reus amplia la seva cartera de serveis d'atenció a víctimes de violència masclista i oferirà un nou programa d'assistència a víctimes que tinguin animals de companyia. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 10 de juny, l'adhesió de la corporació municipal al programa Viopet, del Ministeri de Drets Social s i Agenda 2030.



A través d'aquest programa, els animals són reallotjats en cases d'acollida, facilitant la sortida de les dones víctimes de violència del domicili i protegint els animals, garantint la recuperació del maltractament físic i psicològic de les dues víctimes.La posada en marxa del servei ha comportat, però, els retrets del grup municipal socialista, que ha recordat que l'adhesió al programa Viopet es va aprovar el 18 de juny del 2021 en el plenari municipal per unanimitat en una moció presentada pels socialistes.El portaveu del PSC, Andreu Martín, explicava que, «estem satisfets que s'aprovi aquest programa, una iniciativa que vam portar al plenari del 18 de juny del 2021 i que es va aprovar per unanimitat. Lamentem que el programa arribi un any més tard del que vam proposar, ja que durant aquest temps hi ha hagut persones que han patit aquesta violència de gènere i no s'han pogut acollir a aquesta ajuda per la deixadesa del govern que, quan falta poc per les eleccions, decideix actuar».Els socialistes també han expressat la seva queixa perquè malgrat ser una decisió de plenari han hagut de saber per la premsa que s'ha posat en marxa.