Gent gran del carrer Alt de Sant Pere de Reus protesta per la falta de contenidors

Després que l'Ajuntament retirés un contenidor, els veïns del carrer tiren la brossa en aquest punt com a reivindicació

Actualitzada 09/06/2022 a les 20:08

Veïns del carrer Alt de Sant Pere denuncien la manca de contenidors en un punt de la via on, fa vint dies, l'Ajuntament va treure el que hi havia. Alguns veïns, sobretot gent gran que no se sent en disposició de desplaçar-se massa per a llançar les escombraries, continuen deixant les bosses en aquest espai com a forma de protesta i els serveis municipals de neteja les retiren. Ara bé, altres veïns, com és el cas dels propietaris del bar situat just davant del punt, s'han mostrat contraris a la proposta mitjançant un cartell per demanar que no es dipositin les bosses en aquest espai.

Els veïns demanen poder tirar les escombraries en un punt més proper. Per aquest motiu, alguns d'ells també han portat a terme reclamacions al consistori, amb l'ajuda del grup municipal del PSC de Reus. Virgilio, un dels veïns del carrer, explica a Diari Més que «la majoria de veïns som gent gran, molts van amb caminadors i altres amb bastó, com jo. El contenidor més proper que tenim ara és a la plaça de les Aigües o a la Riera Miró i, tot i que semblen a prop, a les persones que tenim problemes per caminar, se'ns fa molt complicat arribar-hi. A més, ara perquè és estiu i podem sortir, però a l'hivern no serà gens agradable».

Maria Pérez, presidenta de l'associació de veïns del barri Sant Jordi, assegura que «aquesta protesta només provoca que hi hagi ratolins i brutícia al carrer». Des de la mateixa associació també s'ha parlat amb diferents regidories del consistori i detallen que l'explicació que se'ls ha donat és que «han canviat els camions i ara recullen per la banda dreta, mentre abans ho feien per l'esquerra, i el punt queda a l'altre costat. A més, hi ha un edifici en obres que no permet que passi el camió, ja trobaran un lloc pels contenidors», explica Pérez. Fonts municipals apunten que el contenidor que hi havia en aquest espai s'havia convertit en «un lloc d'abocament descontrolat». Des del consistori asseguren que estan buscant un nou emplaçament més proper on es pugui instal·lar una illa amb les cinc fraccions perquè es pugui reciclar, ja que, segons les mateixes fonts «es tracta d'una zona de la ciutat amb carrers estrets que dificulten la ubicació, però es treballa en una solució propera».

Per la seva part, els socialistes, que han ajudat als afectats a fer les reclamacions, creuen que «el treball amb els veïns ha de facilitar que les seves demandes d'un barri net i sostenible puguin ser una realitat i no un problema per al seu barri», explica el seu portaveu Andreu Martín. El portaveu també afegeix: «En un barri amb població majoritàriament gran, hem de posar fàcil la recollida de residus, s'ha d'escoltar als ciutadans».