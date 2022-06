Pau Ricomà serà el convidat d'honor de la Festa Major de Sant Pere de Reus 2022

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha invitat a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, a ser el convidat d'honor de la Festa Major de Sant Pere d'enguany. Ricomà participarà a la processó d'anada i tornada del seguici a l'ofici de Completes del 28 de juny al vespre, i serà l'encarregat d'encendre la Tronada d'aquest moment de la Festa Major. És la primera vegada que un alcalde de Tarragona participarà com a convidat d'honor a la Festa Major de Sant Pere de Reus. L'alcalde de Reus, a qui correspon designar els convidats als actes institucionals i protocol·laris de la Festa Major, ha convidat el seu homòleg tarragoní per fer evident i posar en valor la bona sintonia i la col·laboració entre els ajuntaments de les dues ciutats en qüestions diverses dels àmbits cultural, social, econòmic i de les infraestructures, entre altres. La participació de l'alcalde de Tarragona a la Festa Major de Reus afegeix més càrrega simbòlica a un Sant Pere ja marcat per la recuperació dels actes més emblemàtics i multitudinaris del programa, després de dos anys adaptat a la situació sanitària. L'alcalde de Reus té previst anunciar la resta de convidats a la Festa Major durant la tradicional hissada de la bandera al campanar de Reus, que té lloc el dijous 23 de juny.