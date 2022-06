Més de 4.000 articles de telefonia mòbil comissats en una operació policial a Reus

Una operació policial conjunta entre la Guàrdia Urbana de Reus i la Guàrdia Civil de Tarragona ha permès intervenir més de 4.000 productes de telefonia mòbil falsificats d'una reconeguda marca, els quals suposaven un delicte contra la propietat industrial. Al mercat, aquest material estaria valorat en 250.000 euros. Com a resultat de l'operatiu, hi ha un total de 8 persones investigades Tant la Guàrdia Urbana de Reus com la Guàrdia Civil de Tarragona havien detectat la venda de productes relacionats amb la telefonia mòbil a un preu molt per sota del real. La coordinació entre els dos cossos policials ha estat indispensable per al bon desenvolupament i el resultat final de l'operació. El dispositu conjunt ha tingut lloc aquest dimecres 8 de juny en 6 establiments de comerç minorista del carrer de Misericòrdia; i ha comptat amb la participació d'agents de la Guàrdia Urbana i d'especialistes fiscals i de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil de Cambrils i El Vendrell. En suport del dispositiu policial també hi ha participat un pèrit especialitzat de la marca afectada, que ha anat certificant l'autenticitat i/o falsedat de tots els productes a la venda. En el transcurs de l'operació s'han confiscat un total de 4.411 unitats falsificades. El pèrit participant, ha valorat els productes en 250.000 euros. A conseqüència del dispositiu, hi ha un total de 8 persones investigades. En paral·lel, la Guàrdia Urbana ha aixecat diverses actes als locals inspeccionats per deficiències administratives per manca de documentació, seguretat i la no exhibició dels preus dels productes. S'han instruït diligències policials per un presumpte delicte contra la propietat industrial, i s'han posat els articles intervinguts a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Reus. La venda de productes falsificats a més de provocar pèrdues econòmiques a les marques afectades i vulnerar el dret a la propietat industrial, pot suposar un risc per als seus usuaris, ja que en estar connectats al corrent elèctric molts d'ells, poden provocar serioses lesions personals a casos de mal funcionament, en no passar aquests productes els controls de qualitat als que hauries d'estar sotmesos. L'actuació policial s'emmarca dins de les competències fiscals que té encomanades la Guàrdia Civil i les de la Guàrdia Urbana de Reus en matèria de protecció dels consumidors, evitant així el frau i el contraban productes falsificats i protegint la salut i integritat física dels usuaris finals.