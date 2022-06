La caminada popular d'Aigüesverds torna aquest diumenge a Reus

Aquesta nova edició serà en benefici de l'Associació Salut Mental Doctor Tosquelles

Actualitzada 09/06/2022 a les 12:33

La Regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure, amb el suport de Tretzesports, organitzen una nova edició de la caminada popular d'Aigüesverds amb l'Associació Salut Mental Doctor Tosquelles. Serà aquest diumenge, 12 de juny, amb sortida a les 9.00 del Pavelló Olímpic Municipal. Es podrà escollir entre dos r ecorreguts, un de llarg de d'11 km o el curt de 4 km. La ruta passarà per l'Urbanització Aigüesverds, fins el camí del Mas de Blasi, per tornar novament cap al pavelló pel camí vell de Riudoms a Vila-seca i el camí Pedra Estela.Aquesta caminada vol visibilitzar i donar a conèixer la la tasca que realitza l'Associació Salut Mental Dr Tosquelles. L'associació té com a missió fomentar un model de convivència social, compromès i solidari, per facilitar la integració social de les persones afectades per una malaltia mental i millorar la seva qualitat de vida de les seves famílies.Les inscripcions es poden fer a través del web www.reusesport.cat.