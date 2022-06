Innolab tanca amb set processos d'innovació en marxa a Redessa

Quatre empreses han creat nous serveis, dues tenen nous canals i una ha remodelat el negoci

Actualitzada 09/06/2022 a les 20:54

El projecte Innolab, de Redessa, dona per finalitzat el procés d'innovació de les set empreses reusenques que hi han participat i, per tant, tanca la seva primera edició comptant amb set projectes viables. Quatre d'aquestes empreses han creat nous serveis o productes mitjançant el procés d'innovació, majoritàriament per poder arribar a nous clients. Dues altres empreses han desembocat el procés en l'obtenció de nous canals, sobretot vinculats a la digitalització i a les xarxes socials. El que s'ha dut a terme a l'empresa restant, mitjançant la mentoria del projecte, és una remodelació del negoci per una optimització dels seus recursos. Aquesta edició ha tingut un cost de 30.000 euros per les formacions.

Innolab, l'eina de Redessa per a aconseguir nous contactes comercials i reflexionar sobre els models de negoci, ha finalitzat la seva primera edició obtenint valoracions molt positives de les set empreses participants. La nota que aquestes han donat al projecte és d'un 8,9 sobre 10. El que millor s'ha valorat és el servei de mentoria, que ha comptat amb una vintena d'experts, i el funcionament de les primeres sessions. L'eina ha constat de 5 sessions de formació en metodologies d'innovació oberta i una segona fase de mentories personalitzades.

Teresa Pallarès, regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge i consellera delegada de Redessa va afirmar que «ha estat un acompanyament molt important en cada cas, cada un en funció de la seva necessitat. De vegades aquesta necessitat es fa més palesa quan hi ha una tercera persona que t'ajuda a veure com és l'empresa».

Davant dels resultats del networking entre l'empresa municipal i els negocis, Pallarès va anunciar que hi haurà una nova edició a finals d'aquest any: «Hem decidit incorporar l'Innolab com un servei més de Redessa i haurem d'incrementar el pressupost en funció de la resposta de les empreses». El tret de sortida d'aquesta serà la II Jornada d'Innovació, a l'octubre, que comptarà amb un programa on s'exposaran tendències i casos d'èxit en l'aplicació de la innovació en l'àmbit empresarial, entre d'altres. Des de Redessa expliquen que estan treballant en aquesta nova edició que, com a novetat, segons Pallarès, «incorporarà una vertical de mentories específiques per a les empreses del sector alimentari i foodtech, ja que hem fet una aposta molt important en el tema de la tecnologia en l'àmbit de l'alimentació i la salut. Ara continuarem tenint un contacte estret amb totes les empreses del territori per treballar pel futur».