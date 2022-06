Habitatge de Reus rep una allau de trucades el primer dia del Bo Lloguer Jove

Aproximadament 60 joves reusencs van poder sol·licitar l'ajut de 250 euros mensuals

El jovent reusenc es va mostrar molt interessat en la sol·licitud del Bo Lloguer Jove durant el dia d'ahir, després que s'iniciés la convocatòria. Només a Reus, on s'han establert cinc punts d'atenció, es van realitzar aproximadament una seixantena de sol·licituds, tant de forma telemàtica com presencial. Això sí, tal com s'esperava i demanava el Govern, les sol·licituds s'estan fent, majoritàriament, a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Fonts municipals expliquen que hi va haver una allau de trucades a l'Oficina d'Habitatge per demanar informació sobre els tràmits que s'havien de dur a terme. Tot i això, el consistori recorda que els ajuts es repartiran en funció de l'ordre d'arribada de les peticions i fins que s'esgotin els diners disponibles per tota Catalunya. En una atenció als mitjans al Parlament, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va explicar que a mitja tarda ja s'havien rebut 15.000 peticions per l'ajut, quan es calcula que els 29 milions poden abastar 9.666 expedients.

L'oficina d'habitatge de l'Ajuntament de Reus, mitjançant cinc punts d'atenció, funcionarà fins al dia 17 de juny, quan finalitza el termini, com a punt de suport als sol·licitants i de gestió de les sol·licituds derivades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el primer dia van rebre una allau de trucades per demanar informació i resoldre dubtes a l'hora de realitzar la petició. Durant la jornada, es van dur a terme 60 sol·licituds a Reus. Pel que fa a Tarragona, també es van rebre més sol·licituds telemàtiques que presencials, que en van registrar unes 22. A més, asseguren que moltes persones havien demanat cita, però no van acabar anant a l'oficina perquè ho van poder tramitar telemàticament.

El Bo Lloguer Jove és una subvenció mensual de fins a 250 euros que va aprovar el Govern espanyol el gener d'aquest any. Es tracta d'una dotació de 400 milions d'euros per a totes les comunitats autònomes, 29 dels quals són per Catalunya, que segons Cervera acull el 17% de joves de tot l'Estat que poden demanar l'ajut, per això calcula que farien falta 60 milions per atendre totes les peticions. En funció de la zona de Catalunya, el preu del lloguer no pot ser més alt que uns barems que s'han establert. A Tarragona el límit de preu d'un pis pot ser fins a 600 euros i 300 euros per una habitació. Els requisits per demanar l'ajut són tenir fins a 35 anys, estar empadronat i viure a l'habitatge, ser el titular del contracte de lloguer i tenir uns ingressos de màxim 24.301,51 euros anuals.

Josep Sugranyes, que es va independitzar fa uns anys, és un dels joves que va demanar ahir l'ajut. Sugranyes, que va fer la sol·licitud a les dues del migdia, explica que «no és un tràmit complicat de fer, et demana coses que has de tenir preparades com el compte del banc i les nòmines». Sugranyes, tot i que espera que li acceptin la seva petició, creu que «no és del tot just que les ajudes les rebin aquells que fan la sol·licitud més ràpid, perquè potser l'expedient 10.001 ho necessita més que el que l'ha fet primer, ho hagués gestionat d'una altra manera». Un altre cas és el de la Joana Fandos, que es va independitzar fa cosa d'un any i explica que «he fet la sol·licitud sabent que no m'ho donarien perquè he anat tard, però, ja que tinc la possibilitat, l'he acabat demanant».