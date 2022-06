El regidor de la CUP de Reus Edgar Fernández planta al jutge per vuitena vegada

Avisa que exigirà responsabilitats polítiques quan es tanqui la macrocausa judicial

Actualitzada 09/06/2022 a les 09:35

El regidor de la CUP de Reus, Edgar Fernández, estava citat aquest dijous als Jutjats de Reus per la macrocausa judicial a la qual està implicat. En el marc de la macrocausa judicial, el regidor va destacar que «hi ha més de 30 independentistes encausats en 5 causes diferents, fruit de les mobilitzacions de la tardor del 2019».Fernández, que de nou ha plantat al jutge «com a senyal de protesta i denúncia», ha fet esment al recent descobriment d'un policia nacional espanyol infiltrat en el moviment pel dret a l'habitatge i a l'Esquerra Independentista: «els cossos policials exerceixen una funció política repressiva molt concreta i enfocada: actuen impunement, per tots els mitjans, contra la dissidència política, sovint a qualsevol preu», ha dit.Tant Fernández com la resta de persones encausades, que han denunciat de forma reiterada la «clara voluntat atemoridora dels Mossos d'Esquadra amb la construcció d'aquesta macrocausa», mantenen la voluntat de denunciar aquesta situació i anuncien que exigiran responsabilitats polítiques un cop els absolguin o s'arxivi definitivament la macrocausa judicial.Aquests darrers mesos, recorda el regidor independentista, «ha sortit a la llum com els Mossos han utilitzat el mateix atestat policial i les mateixes proves per acusar diferents persones, com és el cas de Marcel Vivet i Adria Catasús, fent que la Generalitat es veiés forçada a retirar-se de l'acusació particular o a reduir la petició de presó».Des de la campanya 'La solidaritat no és delicte' anuncien que hi haurà resposta mobilitzadora si es reactiven les citacions de la macrocausa reusenca en lloc d'arxivar-se definitivament. Fernández ha mostrat la seva solidaritat amb Gina, la companya de la CUP Barcelona a qui jutgen avui per les protestes contra la sentència del procés, l'octubre de 2019. Així mateix, s'ha fet ressò de la convocatòria que fa l'Esquerra Independentista per aquest dissabte 11 de juny, a les 9.30 h, al Fossar de les Moreres de Barcelona.