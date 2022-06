El Concurs de Paletes de Reus torna dissabte a la plaça Mercadal

La competició incrementa la dotació de premis després de dos anys d'absència per la pandèmia

Actualitzada 09/06/2022 a les 15:20

Reus viurà aquest dissabte una nova edició, la 47a, del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus després que la Covid va obligar a suspendre el concurs els dos darrers anys.La darrera edició va tenir lloc tot just fa quatre anys al Parc de Sant Jordi de Reus el dia 9 de juny del 2018 i la Covid va impedir que aquesta competició que es fa cada dos anys pogués celebrar-se, tant l'any 2020 com l'any passat. En aquesta ocasió i coincidint amb els actes commemoratius extraordinaris del 400 aniversari de la Gremi de la Construcció del Baix Camp com a entitat que representa la continuïtat històrica de l'antic Gremi de Mestres de Cases de Reus, la junta del Gremi ha aconseguit el permís de l'Ajuntament de Reus per celebrar la 47a edició d'aquesta competició a la plaça del Mercadal, al rovell de l'ou de la capital del Baix Camp.Aquesta important cita tindrà lloc aquest dissabte 11 de juny a partir de les nou del matí. Aleix Plana, el director del concurs, ha preparat una edició especial ja que l'ocasió s'ho mereix. «Poder demostrar la nostra tècnica i com fem les coses en un lloc tan emblemàtic com és el Mercadal és un goig pel Gremi del Baix Camp», assenyala aquest professional que l'ha guanyat en diverses ocasions. Ara, però, Aleix Plana, com a director del concurs, s'ha dedicat a preparar-ho i a buscar les millors parelles catalanes, una dotzena. «Al mateix temps, el concurs serveix per reivindicar un ofici que té moltes dificultats per trobar professionals qualificats, per aquest motiu, presentar-nos al Mercadal potser pot destapar l'interès d'alguns joves que ho puguin presenciar en directe», ha explicat Plana. Així, la primera parella de paletes participants s'emportarà 1.000 euros, 750 serà la dotació del segon premi i 500 euros rebrà la parella de paleta i manobre del tercer premi. A banda i per tal d'incrementar la presència de parelles locals, l'organització ha creat el premi local Arquitecte Domènech i Montaner dotat amb 250 euros més. A banda, totes les parelles participants, pel sol fet de concursar, rebran també un xec de 100 euros.En el concurs caldrà construir un element o fer un treball propi de l'art de mestre de cases, els materials seran ceràmics normals i se'n subministrarà la quantitat necessària. El jurat facilitarà als participants un plànol de l'obra a realitzar a escala 1:10. El plànol contindrà la planta, els alçats i les seccions necessàries per definir l'obra, amb les mides bàsiques acotades, la descripció de les instruccions que es considerin oportunes i també una perspectiva aclaridora. El termini per executar la peça és de les 9 del matí a la 1 del migdia. Posteriorment, el jurat, integrat per professionals en actius, membres de l'organització, arquitectes i especialistes, seran els encarregats de supervisar la feina dels paletes i de puntuar el resultat final que els sigui lliurat.El lliurament dels premis tindrà lloc a la mateixa plaça del Mercadal al voltant de dos quarts de dues del migdia, si la competició es desenvolupa amb normalitat.