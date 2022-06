Villablanca i Fundació 'la Caixa' impulsen una prova pilot amb l'ús de la realitat immersiva

És l'únic centre de Catalunya en disposar d'aquesta tecnologia

Actualitzada 08/06/2022 a les 14:50

El centre reusenc de Villablanca ha posat en marxa una prova pilot pionera a Catalunya amb l'ús de la realitat immersiva entre els seus pacients. Gràcies a l'impuls de la Fundació 'la Caixa', el centre ha habilitat un espai, únic a Catalunya, on porta a terme l'activitat El món a dins, basada en l'ús de la realitat immersiva com a metodologia pionera en les intervencions terapèutiques.Segons les necessitats de les persones usuàries, amb la realitat immersiva es treballen aspectes com l'estimulació, la relaxació, les habilitats socials, relacionals i comunicatives o les reminiscències.Els tallers es desenvolupen en una sala equipada amb un projector de 360 graus que permet generar imatges virtuals i sons que traslladen els usuaris a espais a partir dels quals treballar els aspectes esmentats.Entre 300 i 500 persones residents poden participar en les activitats de realitat immersiva, que es van començar a fer a primers d'any. Els resultats estan sent molt positius a nivell individual i col·lectiu, ateses les reaccions i interaccions que aquesta metodologia desperta entre les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental que resideixen a Villablanca.Amb els resultats individuals i col·lectius es realitza un estudi qualitatiu i també amb dades biomèdiques, en què es comparen dades abans i mesos després d'iniciar l'ús de la realitat immersiva, per comprovar els canvis produïts a nivell emocional, funcional cognitiu, en el llenguatge i la comunicació, i a nivell conductual.Aquesta prova pilot tindrà una durada total de 10 mesos, i preveu que professionals del centre també en facin ús. En una segona fase, l'equip professional de Villablanca vol generar continguts propis que s'adaptin encara millor a les necessitats de cada persona usuària de Villablanca.