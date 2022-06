Sandra Yubero guanya la fase territorial del 'Premi A Dona Professional Autònoma'

La reusenca, fundadora de SYL Jewels, optarà al guardó nacional dotat amb 6.000 euros

Actualitzada 08/06/2022 a les 11:46

Sandra Yubero, fundadora de SYL Jewels, empresa dedicada a la joieria i l'arquitectura, ha estat seleccionada per la seva trajectòria professional com la guanyadora de la Direcció Territorial Catalunya de la segona edició del Premi A Dona Professional Autònoma CaixaBank.Amb aquests guardons, CaixaBank reconeix la trajectòria de treballadores per compte propi d'Espanya i dona suport a la labor i l'aportació a la societat d'aquest col·lectiu, que és una peça clau en l'economia.La reusenca ha estat seleccionada entre més de 30 candidatures que s'han presentat a la direcció territorial Catalunya, que engloba la província de Tarragona, Girona i Lleida, i les comarques del Bages, Berguedà i Osona. En el conjunt del territori espanyol, han participat 1.023 professionals autònomes.Sandra Yubero optarà, juntament amb les altres 13 premiades en la fase territorial (una per cada Direcció Territorial de CaixaBank), al guardó nacional. La guanyadora del premi nacional obtindrà una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació empresarial i personal. A més, rebrà un diploma acreditatiu i es beneficiarà d'una campanya de difusió a través dels canals de comunicació de l'Associació de Treballadors Autònoms.A SYL Jewels creen des de fa ja més de 6 anys joies de disseny minimalista i atemporal a on el joc amb la llum i la geometria són els protagonistes. Investigació, tecnologia i tradició són la base del seu procés creatiu. Totes les peces s'imprimeixen en una impressora 3D i que després treballen artesanalment al seu taller de Reus. L'or, la plata i les gemmes naturals són una constant en les propostes de la firma, però també treballen amb altres materials com l'acer.