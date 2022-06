Una cercavila pel centre de Reus promocionarà la programació d'estiu dels centres cívics

També es presentarà la nova imatge de la Xarxa, obra del dissenyador gràfic Jordi Romero

Nova imatge

La Xarxa de Centres Cívics de Reus ha preparat per aquest mes de juliol una completa programació setmanal. Les temàtiques seran les habituals en les activitats dels centres cívics: música, cuina, tallers, ball i dansa, esports, etcètera. Les inscripcions es podran fer a partir del mateix dia 10 al web inscripcions.reus.cat També hi haurà activitats organitzades en col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament com Salut Pública, Joventut, Pla Educatiu d'Entorn, Museus o Esports. És el cas del programa Temps per cures, amb Salut i Ciutadania; les aules d'estudi amb monitoratge amb el Pla Educatiu d'Entorn o la ruta Esmorzar al Pi del Burgar amb la regidoria d'Esports. Amb Joventut s'organitzaran tallers de dansa, de vídeo, de lettering, fotografia digital, il·lustració i còmics, etc.Per donar a conèixer el programa, aquest divendres, 10 de juny, a partir de les 18 hores es realitzarà una cercavila pel centre de la ciutat amb acompanyament musical amb la batucada Bombastik i animació amb el grup de teatre Els Rebullits. La cercavila sortirà de la plaça Prim i recorrerà els carrers del centre. Al llarg del recorregut es repartirà l'agenda amb la nova programació d'estiu.La xarxa ha renovat recentment la seva imatge corporativa amb un nou logotip, obra del dissenyador gràfic Jordi Romero, que recorda a una rotllana i també s'inspira en la rosa de Reus i la Rosa dels Vents. La imatge simbolitza l'esperit dels centres cívics: dinamisme, proximitat, lloc d'unió i trobada i colors vius.