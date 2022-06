El parc Sant Jordi acollirà la primera Fira del Medi Ambient

La jornada d'activitats serà aquest dissabte

L'Ajuntament de Reus ha organitzat per aquest dissabte la fira del Medi Ambient, que tindrà lloc al parc Sant Jordi. En aquest esdeveniment, que s'organitza des de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, se celebrarà el dia Mundial del Medi Ambient amb tallers i xerrades per, segons Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient, «conscienciar a la ciutadania per a la conservació el planeta, la biodiversitat, reduir els residus i informar sobre les energies netes».És un esdeveniment que s'inclou dins de les accions per a la sensibilització ambiental de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que es treballen i promouen des de la regidoria de Medi Ambient: energia, ciutat sostenible, consum responsable, acció pel clima i biodiversitat.Durant tot el dia es duran a terme tallers per a tots els públics. Per als més petits hi haurà una activitat per a cultivar llavors i un altre de moda sostenible per aprendre a reutilitzar texans i samarretes, entre altres. També es farà una sortida ornitològica pel parc per conèixer els ocells que s'hi troben i una xerrada sobre l'adopció dels animals i el seu benestar.