El Consell d'Infants 2022 demana millorar l'entorn escolar i fer de Reus una ciutat jugable

Actualitzada 08/06/2022 a les 12:16

Més bancs, jocs pintats al terra, zones de pícnic i descans per poder berenar entre amics i amigues i pares i mares, jardineres, voreres amples i parcs amb arbres. Aquestes són algunes de les propostes que el Consell d'Infants 2022 ha traslladat aquest matí al consistori. El tema de debat d'enguany ha estat com millorar l'entorn escolar en una ciutat jugable. Enguany s'ha recuperat la presencialitat després de la situació sanitària viscuda arran de la pandèmia.La sessió ha estat presidida per l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la vicealcaldessa de la ciutat, Noemí Llauradó, acompanyats pel regidor Daniel Recasens, d'Educació, i la regidora Marina Berasategui, d'Urbanisme. També hi han pres part els portaveus de tots els grups municipals per tal de prendre nota de les propostes dels infants.L'alcalde ha volgut remarcar la importància de sentir la veu dels infants i joves «perquè teniu criteri i sou el futur, però també el present, d'aquesta ciutat»Els consellers que han participat a la sessió són alumnes de 5è de les escoles francesa de Reus Marguerite Yourcenar, Mowgli, Els ganxets, Marià Fortuny, Rubió i Ors, La Salle, Teresa Miquel, General Prim, Sant Josep, Joan Rebull, Isabel Besora, Cèlia Artiga, Misericòrdia, Puigcerver, Sant Bernat Calbó, Montsant, Alberich i Casas, Rosa Sensat, Maria Cortina, Prat de la Riba, La Vitxeta, Eduard Toda, Maria Rosa Molas i Sant Pau. En total, hi han participat 24 escoles.