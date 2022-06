Reus Viu el Vi s'enfila als 90.000 tastos en una edició històrica

La 12a edició s'ha celebrat aquest cap de setmana a la plaça de la Llibertat

Actualitzada 07/06/2022 a les 07:25

La 12a edició de Reus Viu el Vi, que es va celebrar aquest cap de setmana, signa una edició històrica amb jornades multitudinàries, que deixaven petita la plaça de la Llibertat. La fira va vendre més de 90.000 tastos de vi, comptant càrregues i recàrregues, i més de 13.000 copes. Són xifres de rècord que demostren que la fira no ha perdut capacitat d'atracció després del sotrac produït per la covid i que ha tornat amb una força renovada, incrementant xifres de visitants i de tastos fins a alts nivells, ja que en l'última edició es van vendre 12.000 lots de vi, fet que ja va suposar un rècord.«El resultat històric d'aquesta edició ens motiva per continuar treballant i evolucionar sense perdre l'essència d'una convocatòria que destaca la importància del capital vinícola per aquestes comarques», explicava Jaume Domènech, director del certamen.