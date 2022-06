Reus treu a licitació un estudi per la posada en funcionament d'una Escola dels oficis

El pressupost base de la licitació és de 40.000 euros i la duració inicial prevista pel contracte és d'11 mesos

Actualitzada 07/06/2022 a les 12:17

La regidoria d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, a través de l'IMFE Mas Carandell, ha tret a licitació el Servei de consultoria i assistència tècnica per a estudiar la possible posada en funcionament d'una Escola dels oficis a la ciutat. La iniciativa vol millorar l'oferta formativa del territori i adequar-la a les necessitats i a les demandes del teixit productiu. El pressupost base de la licitació és de 40.000 euros (IVA inclòs) i la duració inicial prevista pel contracte és d'11 mesos.Les necessitats de formació i la posada en funcionament d'una escola dels oficis, està directament vinculada al desplegament de l'Estratègia de desenvolupament socioeconòmic i d'ocupació de Reus 2021-2030. Prats ha recordat que «durant l'elaboració del document executiu de l'Estratègia, ja es va detectar la necessitat de trobar mà d'obra especialitzada en alguns sectors molt concrets perquè en l'actual mercat laboral no es localitzen aquests perfils. Una de les principals apostes és la creació d'una Escola d'Oficis que doni una resposta definida a aquestes demandes del mercat».Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.