Reus ofereix serveis de cura per a famílies amb fills i filles de 0 a 14 anys

El servei es presta a partir d'aquest estiu en diferents llocs de la ciutat

Actualitzada 07/06/2022 a les 13:55

La regidoria de Salut i Ciutadania de l'Ajuntament de Reus coordina a la ciutat el programa Temps per cures, impulsat per la conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu proporcionar temps a les famílies que tenen fills i filles a càrrec, des dels 0 anys fins als 14, i que necessiten conciliar el temps personal i laboral amb el temps per cures.Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania, ha explicat que «acollim als nens i a les nenes però el servei va dirigit a les famílies, i concretament a les dones, que són les que encara porten en la seva majoria la càrrega del temps de cures. Nous serveis de cures infantils per a que pugueu gaudir de més temps personal».Per la posada en marxa d'aquest projecte, des de Salut i Ciutadania s'ha volgut implicar tots els serves de l'àrea de serveis a les persones: Joventut, Centres Cívics, SOAF Mas Pintat, Salut Pública, Igualtat, Biblioteques Municipals i també Benestar Social.El programa Temps per Cures que consisteix a dotar als ajuntaments de recursos econòmics per tal que puguin oferir o ampliar els serveis de cures a la canalla fora d'horari escolar.A Reus, el Temps per cures es concreta amb serveis de cura per a famílies amb fills i filles de 0 a 14 anys, distribuïts geogràficament per donar servei a tota la ciutat, en diferents franges horàries per acollir les diferents necessitats i diversos serveis d'acollida.Els serveis comencen aquest estiu amb Tardes d'estiu, que es farà als centres cívics Ponent, Mestral i Mas Abelló; ABCD Jocs, a la Biblioteca Pere Anguera, i Casals d'estiu de primera infància, a les escoles bressol l'Olivera i la Ginesta. I el setembre sortirà una oferta de nous serveis, que es repartiran entre els centres cívics i Mas Pintat i que s'adrecen a diferents edats.En total 8 nous serveis de cura, amb 18 espais distribuïts per tota la ciutat i 1.700 hores al servei de la conciliació.