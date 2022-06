«Reus Energia està en la recta final per poder operar com a comercialitzadora»

El servei municipal resta a l'espera de l'aprovació del Ministeri d'Hisenda per poder vendre electricitat a l'Ajuntament de Reus

Actualitzada 06/06/2022 a les 20:13

— Fa poc més d'un any es va presentar el projecte de la nova empresa municipal Reus Energia per a proveir el municipi d'energia verda i renovable. En quin punt es troba actualment?

— Reus Energia està en la recta final de la seva constitució com a empresa comercialitzadora. L'últim tràmit que resta pendent és l'aprovació per part del ministeri d'Hisenda i l'Agència Tributària. Ja hem entregat tota la documentació reglamentària, hem donat d'alta la xarxa elèctrica com a comercialitzadora i hem avançat tots els avals. Ara creiem que aquesta resposta tardarà uns dos mesos aproximadament i abans que acabi l'any Reus Energia podrà vendre l'electricitat a l'Ajuntament.



— Un cop finalitzi aquest últim tràmit, compteu amb la implementació d'una oficina i treballadors per a gestionar l'empresa municipal?

— D'entrada, el que s'està fent és el procés de selecció de dos enginyers que ens ajudaran a acabar de dibuixar el Pla de Transició Energètica, que ja s'està duent a terme. Com que no és una empresa que busqui la instal·lació de comptadors, no necessita una plantilla molt gran i de moment no s'ha parlat d'una oficina, però a la llarga sí que la necessitarem. També reforçarem la part administrativa per a començar a treballar amb el desplegament del pla d'inversions, que ja el tenim i actualment disposem de més de 2.200.000 euros per posar plaques i hem presentat projectes per obtenir fons Next Generation.

— En què consisteix el pla de Transició Energètica?

— És un pla que ens permetrà veure on podem produir energia a Reus, perquè no només hi ha l'energia solar, hi ha altres components com l'eòlica o els circuits hidràulics inversos. Un altre dels recursos que ja recollia el projecte és la incineració de residus a l'empresa Sirusa, que comptava amb una valorització energètica per ser una font de proveïment, però necessitem que canviï la normativa, que a hores d'ara és bastant estricta. Fem una crida a les instàncies com la Generalitat i l'Estat perquè comencin a flexibilitzar-la. Si volem que el 2050 sigui amb zero emissions o que el 50% de l'energia del 2035 sigui verda, s'ha de començar a flexibilitzar la normativa i que es permeti distribuir i comercialitzar l'energia amb elements com Sirusa, però actualment ens ho posen realment complicat.



— En quin punt es troben les instal·lacions de plaques solars que va assumir Reus Energia?

— Actualment, s'estan fent les primeres instal·lacions d'autoconsum compartit al Mas Carandell i les escoles Isabel Besora, Pi del Burgar, La Vitxeta, Rubió i Ors i Alberich i Cases. Això va ser una licitació que es va adjudicar a Solideo i, fa unes setmanes, va descarregar el material a les ubicacions i està fent les instal·lacions segons el calendari. D'aquí a molt poques setmanes s'hauran enllestit. El que estem fent, tot i encara no ser comercialitzadors, és que els edificis municipals puguin proveir-se d'energia sostenible i d'autoconsum. La ciutat ja tenia altres punts instal·lats, com la façana del Gaudí Centre o escoles com Joan Rebull i Cèlia Artiga, que avui doten econòmicament el compte d'explotació de Reus Energia, ja que tot l'actiu de l'Ajuntament es va desplaçar al servei municipal.



— Quin plantejament hi ha per d'aquí cinc anys?

— El plantejament que jo tinc és que d'aquí cinc anys, a la ciutat de Reus, tota l'energia que es consumeixi sigui produïda en el nostre propi municipi i, per tant, siguem una ciutat sostenible, des d'un punt de vista energètic, i puguem produir zero emissions de diòxid de carboni.