La majoria de comerços de Reus tanquen en un dels festius de lliure obertura

Poques botigues van optar ahir per obrir els seus negocis pel bon temps i la poca tradició

Actualitzada 06/06/2022 a les 20:24

Poques van ser les botigues del centre de Reus que van optar per aixecar les persianes dels seus negocis ahir, que era dia festiu per la segona Pasqua, però amb lliure obertura comercial. Per raons climàtiques i de tradició, segons Meritxell Barberà, presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, la ciutat va restar amb molt poca afluència durant tot el dia d'ahir, després d'un cap de setmana molt actiu. Així, Barberà explica que «tenim molt poca tradició d'anar a comprar quan és un dia festiu i, a sobre, amb el bon temps que comença a fer, els botiguers sabem que la gent prefereix marxar cap a la platja o fer altres coses. Per aquest motiu, molts comerços ja em van advertir que no obririen tot i tenir la possibilitat». Majoritàriament, les botigues que van obrir ahir són franquícies o cadenes de grans marques i van ser molt poques les de petit comerç que van tenir tot el dia les portes obertes. La botiga Luz Mariel, situada al carrer Llovera, va ser una d'aquestes i afirmava a Diari Més que «hem obert perquè és un festiu d'obertura comercial, però ha estat un dia fluix». Per altra banda, el centre comercial La Fira va comptar amb els negocis oberts, tot i que va tenir una afluència més aviat reduïda.

La Generalitat marca vuit dies festius anuals en els quals es permet que els establiments comercials de Catalunya puguin romandre oberts al públic, com és el cas d'ahir, i, a part, els ajuntaments poden escollir dos dies addicionals. Els dies que l'Ajuntament de Reus ha afegit com festius d'obertura d'enguany són el 27 de novembre i 11 de desembre. El pròxim festiu de lliure obertura serà el diumenge 26 de juny, coincidint amb l'inici de les rebaixes. Barberà, tot i que encara no compta amb les dades concretes, creu que hi haurà més comerços del centre que obriran aquest dia: «És probable que obrin més botigues, però com que no hi ha una normativa clara respecte a les rebaixes, molts negocis del sector de moda ja no en fan. Per tant, pot ser que alguns s'esperin a obrir el dilluns».