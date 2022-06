Cap empresa ha presentat oferta per prestar al servei de bicicletes compartides de Reus

El concurs ha quedat desert per la manca de subministrament de les bicicletes que es demanaven degut a la crisis global

Actualitzada 07/06/2022 a les 22:44

El concurs públic per a la implementació d'un sistema municipal de bicicleta compartida ha quedat parcialment desert, ja que tres dels cinc lots d'actuacions no han rebut cap oferta dins del termini establert. Concretament, les obres d'adequació d'un taller de manteniment del servei, l'obra civil per a la instal·lació de les estacions i ancoratges per a les bicicletes i el subministrament d'aquestes han estat els tres lots pels quals cap empresa ha presentat ofertes. Fonts municipals atribueixen la manca de propostes per part de les empreses a la crisi global de subministrament, a causa de la pandèmia i la invasió russa a Ucraïna. Tot i això, asseguren que el Govern manté el compromís d'implantar aquest servei i continuar amb el projecte. Per aquest motiu, ja s'han engegat els tràmits per a tornar a obrir la licitació dels tres lots, tot i que adaptaran el projecte.

El dimecres 25 de maig va finalitzar el termini establert per Reus Mobilitat i Serveis pel qual les empreses podien presentar ofertes per a la licitació de diferents actuacions per implantar un sistema de bicicleta compartida a Reus. El projecte, previst el juny de 2023, comptava amb un pressupost de 2.201.595,00 d'euros (IVA inclòs), que estava previst que es financés parcialment amb fons europeus Next Generation, i, tot i la repetició de la licitació, encara podria optar-hi, ja que no s'ha acabat el termini.

Un dels lots que no ha rebut cap oferta és el subministrament de 250 bicicletes, que havien d'estar fabricades i muntades seguint les especificacions i la imatge que marcava el projecte. Les mateixes fonts municipals expliquen que la crisi global ha provocat la falta de subministrament d'aquestes bicicletes i asseguren que existeixen pocs fabricants d'aquesta tipologia, fet que complica la situació de les empreses a l'hora de llançar-se a presentar una oferta. Un exemple d'aquesta falta de subministrament és la bicicleta compartida de Girona, que Reus fa servir de referència, el qual també va declarar deserta una licitació pel subministrament de 252 Girocletes el passat mes de maig. Ara, Reus Mobilitat i Serveis treballa per a refer el plec de clàusules de la licitació i poder acceptar altres tipologies de mecanismes tècnics que poden tenir les bicicletes. D'aquesta manera, la licitació ampliarà el ventall de possibilitats i acceptarà altres models que, a priori, no tenen problemes de subministrament.

Pel que fa als dos lots d'obra civil, tant per a la instal·lació de les estacions i els ancoratges com per l'adequació d'un local per ubicar-hi els serveis logístics, que s'ubicarà al carrer Joan Martell número 17, l'empresa municipal està analitzant la situació per prendre una decisió sobre el plec que es tornarà a presentar. Per un costat, segons les fonts de l'Ajuntament, pot ser que modifiquin l'import i tornin a treure la licitació o, per altre, és possible que mantinguin les condicions del plec actual, però reforcin la difusió del concurs, ja que creuen que un motiu de la poca participació podria ser la manca de comunicació. Per altra banda, els lots que definien les actuacions pel subministrament de les bases d'aparcament de les bicicletes i del sistema informàtic per a gestionar el servei haurien rebut propostes, tot i que encara no s'ha publicat la seva adjudicació.

Crítiques del PSC

D'altra banda, els socialistes, que ja s'havien mostrat contraris a la distribució dels punts de bicicletes, creuen que «s'ha de treballar per ampliar els ancoratges i que arribin a tots els barris» assegura el seu portaveu Andreu Martín. El portaveu afegeix: «Reus té un dèficit en itineraris segurs que representen una manca d'incentiu per les empreses a l'hora de proveir de bicicletes. Ara el mercat està penalitzant la inacció en infraestructures segures per a les bicis». Martín assegura que «no s'ha fet el que estava programat en el pla de mobilitat de bicicleta, s'haurien d'haver aconseguit més quilòmetres de carrils bici segurs i, després, fer aquesta licitació. Com s'ha demostrat, era prematura amb la poca feina feta».