Veïns i restaurants del Pallol de Reus farts de les festes a Evarist Fàbregas

El servei municipal va netejar ahir la plaça, quatre dies després de la festa celebrada a la plaça

Actualitzada 02/06/2022 a les 22:20

Veïns i restaurants del Pallol es queixen del soroll i la brutícia que generen les festes que se celebren a la plaça Evarist Fàbregas i Pàmies i de la poca rapidesa per part dels serveis municipals de neteja, ja que fins ahir no es van netejar les restes de la celebració que es va dur a terme el passat dissabte en aquest espai. A més, els veïns de la zona es queixen dels sorolls que hi ha a la plaça cada cap de setmana, no només quan se celebren aquests esdeveniments, perquè asseguren que els usuaris de les discoteques properes es queden deambulant per la plaça i cridant a altes hores de la nit. Aquests també es queixen de la brutícia de la zona, ja que són moltes les persones que orinen al carrer.

Dissabte passat es va organitzar la Diada del Pallol, en la qual els Xiquets de Reus van ser els amfitrions i van rebre els Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. En aquest acte també es va celebrar un concert que finalitzava a les 2 h. de la matinada. Segons explica la pizzeria Il Cuore, situada a la plaça, l'Ajuntament no els va avisar de l'esdeveniment i no ho van saber fins al mateix dissabte: «No sabíem que havíem de reduir la terrassa fins que ens ho van explicar els nois». A més, Carinna Ferrera, treballadora d'aquest establiment explica a Diari Més que «la plaça va quedar molt bruta i el servei de neteja no va venir fins ahir al matí». Aquesta queixa coincideix amb la del gerent del restaurant La Presó, també situat a la zona, qui assegura que «han vingut tard, haurien d'haver netejat el diumenge o el dilluns quan van treure l'escenari i van recollir tot, va vindre el camió, però no va entrar a la plaça. Aquests tres dies la zona ha estat molt bruta».

Els veïns de la zona comenten a les xarxes que tenen la impressió que quan l'hotel estigui en funcionament, no se celebraran aquestes festes en aquest espaisi buscaran altres ubicacions per no molestar els hostes. Això crea molèsties entre els residents del Pallol, ja que creuen que també s'hauria de tenir en consideració per ells. Araceli Chumilla, gerenta una gelateria de la plaça, tot i no compartir la visió dels altres restaurants, perquè creu que «són conseqüències de treballar i viure en el centre de la ciutat», no creu que estigui bé deixar de celebrar els actes per l'hotel: «És el mateix, es tracta d'un hotel al centre de Reus».