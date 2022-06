Reus recupera les festes als barris després de dos anys sense per la pandèmia

Les celebracions començaran el proper dissabte, 10 de juny, als barris Niloga i Carrilet

Actualitzada 03/06/2022 a les 11:39

L'Ajuntament de Reus ha decidit recuperar les festes als barris de la ciutat després de dos anys d'aturada provocada per la pandèmia. El dissabte 4 de juny, a les 12 del migdia, a la Plaça de la Cultura de la Pau tindrà lloc l'acte que marcarà el tret de sortida a les festes de barri amb la presentació del cartell i un vermut popular. Les festes començaran el proper dissabte, 10 de juny, als barris Niloga i Carrilet i continuaran durant tot l'estiu finalitzant al desembre, com ja és tradició, amb la festa del barri de la Puríssima Concepció.Un total de 29 barris de la ciutat tornaran a celebrar després de dos anys les seves festes. Unes celebracions que tenen la seva màxima expressió durant els mesos de juny i juliol. Organitzades per les associacions de veïns, amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns i amb la col·laboració de l'Ajuntament, són esdeveniments on el veïnatge crea espais de cohesió socials compartint i gaudint de tot un seguit d'activitats i convidant a la resta de la ciutat a participar-hi.«La capacitat de les persones de relacionar-se i d'impulsar projectes comuns és un indicador de riquesa humana i de capita t social. Les festes de barri en són un exemple i aquest any més que mai, les associacions transmeten il·lusió, ànim, confiança i criden a la participació de tots els veïns i veïnes i de tota la ciutat a participar-hi i que siguin un èxit», ha manifestat la regidora de Relacions Cíviques, Montserrat Caelles.