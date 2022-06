La Chismosa de Reus atribueix el tancament cautelar a un malentès tècnic

L'Ajuntament nega les excuses de la discoteca

Després de l'anunci que va fer l'Ajuntament el dimecres passat sobre el tancament cautelar de la discoteca La Chismosa, els socis administratius asseguren que «tot ha estat una confusió» i que tenen els controls preventius de seguretat superats i, per tant, sí que compten amb la il·luminació d'emergència i la senyalització de les escales. Alejandro Caballos, un dels dos socis de la discoteca, va informar que el problema es va ocasionar quan «havíem d'enviar la documentació per demostrar que havíem superat els controls, ho vam fer per un espai telemàtic que, segons vam saber després per l'Ajuntament, no funcionava».



Carles Prats, regidor de Cultura, va explicar durant l'anunci del tancament que els propietaris de l'empresa no s'havien posat en contacte amb l'Ajuntament per arribar a un benentès, fet que Caballos nega, ja que assegura que «no hem rebut cap trucada per part de l'administració, ni cap correu». Pel que fa a les denúncies relacionades amb la discoteca, Caballos detalla que «s'han produït alguns conflictes, però no tenim denúncies dels veïns, i no passen coses pitjors que en altres locals de la ciutat. Ja hem contractat més personal de seguretat i intentem controlar els problemes, però una discoteca sovint comporta aquestes situacions». Per acabar, Caballos conclou, com a opinió personal, que «l'oci nocturn està en el focus ara mateix i sembla que el nostre local hagi pagat els plats trencats de tots».Per la seva part, l'Ajuntament va desmentir categòricament que els propietaris de La Chismosa no haguessin pogut entregar a temps la documentació, ja que diuen que «després de fer-se públic el tancament del local van fer arribar la documentació dels controls». Ara aquesta serà revisada i es prendrà una decisió, però el local continuarà tancat de moment.