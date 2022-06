L'Ajuntament de Reus preveu instal·lar 10 punts de llum al carrer Hospitalera

És un carrer cada cop més transitat que no compta amb cap instal·lació lumínica

El projecte d'enllumenat públic del carrer Hospitalera preveu la instal·lació 10 punts nous de llum led. Es tracta d'un dels projectes que es van anunciar el passat març que pretenen millorar l'estat de l'enllumenat de diferents carrers de Reus, amb punts de suport nous o bé canviant a tecnologia LED.

El carrer Hospitalera és el que connecta, per la part sud, el pas a nivell de vianants de les vies del tren a l'avinguda Onze de Setembre, fins a la part nord, amb el barri de la Mineta, concretament el carrer Borges del Camp. És una via que, com especifica el projecte «en els últims anys, s'ha tornat molt freqüentada per vianants i no compta amb instal·lació d'enllumenat públic, però ara s'ha vist necessària». El carrer té una allargada aproximada de 200 metres i els punts de llum es col·locaran entre 18 i 18 metres de distància entre ells, en funció del tram de carrer.

Seguint les lleis generals de la contaminació lumínica, aquesta zona és de protecció moderada. Això comporta que les làmpades tindran menys del 15% de radiància i seran de tecnologia LED 23,3 W. Pel que fa als suports, el projecte marca que seran columnes de sis metres d'alçada, a excepció de dos punts de llum, ja que el projecte explica que «la xarxa de distribució elèctrica permet col·locar aquests punts sobre un suport de fusta que ja existeix». El mitjà per a l'encesa i apagada de les làmpades és un rellotge astronòmic, programat per reduir el flux lumínic a mesura que avança la nit. Tal com especifica també el projecte, en tractar-se d'un espai urbà, l'enllumenat «ha de funcionar per motius de seguretat en l'horari nocturn».

Així aquest projecte, que compta amb una partida pressupostària de 18.266 euros (IVA inclòs), forma part del conjunt de renovacions d'enllumenats de tota la ciutat, com al passatge Mare Molas i el carrer de Joan Bertran on es va implantar la tecnologia LED i es va millorar el nivell lumínic de l'entorn de l'estació d'autobusos.