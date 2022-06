El Pavelló Olímpic de Reus acollirà dos competicions de ball esportiu

El Trofeu Ciutat de Reus i el Trofeu Baix Camp reuniran a uns 500 ballarins a la capital

Uns 500 ballarins i ballarines competiran al llarg d'aquest cap de setmana en dos trofeus de ball esportiu que organitza el club reusenc de ball esportiu Wapacha, amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure. El Trofeu Ciutat de Reus tindrà lloc el 4 de juny, i el Trofeu Baix Camp de Ball esportiu serà el 5 de juny. Ambdues competicions, que comptaran amb participants de totes les edats a partir de 6 anys, i ballarins d'arreu de l'estat espanyol, es realitzaran al Pavelló Olímpic de Reus a partir de les 10 del matí i fins les 21 del vespre.Per primer cop i com a novetat en aquesta edició, es combinaran al llarg dels dos trofeus les proves puntuables per a la lliga espanyola i per a la lliga catalana de ball esportiu. El Trofeu Ciutat de Reus i el Trofeu Baix Camp han esdevingut un dels esdeveniments més esperats d'enguany ja que per primera vegada en un mateix cap de setmana s'acullen les competicions de la lliga espanyola i, en paral·lel, una prova de la lliga catalana. Aquest format ha tingut tant bona acollida entre els federats que, de ben segur es podrà dur a terme al llarg de la temporada en els properes edicions organitzades pels Clubs de Ball Esportiu catalans.La directora dels Centres de ball Wapacha de Reus, Isabel Pérez, coordinadora del Trofeu i presidenta del Club de Ball Esportiu Wapacha, assegura que «l'èxit està assegurat no només pel nombre de participants inscrits en el trofeu sinó per la il·lusió de tots els qui fem el projecte de que participin, per primera vegada la Reus, els nostres alumnes de diversitat funcional en el Trofeu Ordinari de la lliga tant catalana com espanyola en una inclusió que per fi es fa realitat».Per la seva part el regidor d'Esports, Pep Cuerba, ha destacat que aquests trofeus «permeten a públic i participants compaginar l'activitat esportiva amb una estada turística, cultural i gastronòmica a la ciutat».