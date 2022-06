Augmenta la dotació del Premi de Narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig»

El guardó passa de 6.000 a 10.000 euros per a l'autor de l'obra i l'edició del treball

Actualitzada 03/06/2022 a les 10:46

La regidoria de Cultura i Política Lingüística ha convocat la segona edició del premi de narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig», amb l'objectiu de fomentar i donar suport a la creació literària en català i dotar de prestigi als creadors i creadores a partir del reconeixement públic del seu treball.La dotació del premi creix respecte la primera edició de l'any passat i consisteix en 10.000 euros per a l'autor de l'obra i l'edició del treball. La dotació de l'any passat van ser 6.000 euros.La temàtica de les obres presentades és lliure i haurà de tractar-se d'una obra en prosa, predominantment literària, sense limitació en el gènere.L'obra ha de ser original i inèdita. No pot haver estat guardonada en altres certàmens, ni haver estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació, ni compromesa o en tràmits de publicació amb cap editorial.Les obres que vulguin prendre part en aquest premi hauran de ser enviades per correu electrònic a l'adreça preminarrativa@reus.cat fins al 30 de juny. La resolució del jurat tindrà lloc al mes de desembre de 2022.El guardó vol honorar la memòria de Gabriel Ferrater i Soler, poeta, crític, traductor i lingüista nascut a Reus el 20 de maig de 1922. També per aquest motiu, el premi pren per nom el darrer vers del poema A l'inrevés, que forma part del seu primer llibre Da nuces pueris, publicat el 1960.