Andreu Martín: «Aconseguir vuit regidors està al nostre abast»

Martín va ser ratificat ahir com alcaldable del PSC de Reus per a les eleccions municipals del 2023

Actualitzada 02/06/2022 a les 22:21

Andreu Martín va ser ratificat ahir com alcaldable del PSC de Reus per a les eleccions municipals de 2023. Martín va explicar que se sent amb forces de cara a aquestes eleccions després d'haver rebut l'aval del 80% dels militants: «Ha arribat el moment d'un canvi i ens hem preparat per això». També va anunciar que el partit començarà a treballar a partir d'ara per «mobilitzar la ciutadania, amb una bona proposta de ciutat i una bona candidatura, que sigui útil des del primer dia».

Martín va assegurar que aquest estiu el grup té la intenció d'iniciar un seguit d'accions per aproximar-se a la ciutadania: «Carpes, porta a porta, passejos per la ciutat, entrevistes, etc., i això serà immediatament, no hi ha temps per reflexionar més». L'alcaldable va fer referència a la campanya que està portant a terme el partit, Tu fas el canvi, per evidenciar el seu interès per coneixer que necessita la ciutadania i crear una candidatura que s'adeqüi a aquestes necessitats.

Martín, que fa dues setmanes va detallar que l'objectiu del partit pel que fa a les eleccions és el d'assolir 8.000 vots i 8 regidors, va reiterar que aquest és l'objectiu mínim que es marquen els socialistes. «Està al nostre abast, però no es pot assolir sense una mobilització ciutadana que vol donar suport a la nostra alternativa», va dir, per afegir que «hem de fer molta feina i convèncer les persones que volem moure».

Pel que fa a un possible govern socialista a Reus, Martín va apuntar que, de cara a la tardor, el grup presentarà el projecte de ciutat, però va fer referència a una sèrie de problemàtiques que el PSC abordaria diferent. Entre aquestes, va parlar d'habitatge, del que creu que la gestió de l'administració «està sent un impediment perquè moltes parelles joves puguin independitzar-se i formar un projecte vital». Segons Martín, no s'ha treballat en aquest aspecte, «tot i les promeses d'habitatges socials del Govern». També va fer referència a la salut de la qual va dir que «soc conscient que Salut depèn de la Generalitat, però tenim una delegada del govern a l'executiu i no estan aconseguint que cap tema important es desencalli i avanci, com el dispensari del barri Gaudí o el desdoblament del CAP Sant Pere». Finalment, va assegurar que «hem de fer un pas més, i el PSC tenim la capacitat i el coneixement per fer-ho».