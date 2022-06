Programades quatre noves Rutes Saludables 'Camina per la Boca de la Mina'

La inscripció és gratuïta i hi ha un aforament màxim de 25 persones

Actualitzada 02/06/2022 a les 11:03

El passat 29 de maig es va iniciar la nova programació de les Rutes Saludables Camina per la Boca de la Mina. Es tracta de rutes guiades de baixa dificultat que es realitzen amb l'acompanyament del tècnic auxiliar de la Boca de la Mina. La inscripció és gratuïta i s'ha de fer a través del portal www.inscripcions.reus.cat . Cada ruta és independent de la següent i hi ha un aforament màxim de 25 persones.El proper 5 de juny es farà la Ruta 2, un recorregut circular de 5,5km de dificultat baixa. La durada és de 1h 30min i barreja asfalt/ciment i terra. Es sortirà des de la la plaça Mª Angels Ollé i es recorrerà el camí de la pedrera del Còbic passant pel camí de Riudoms a Castellvell i arribant la part final de la ruta 14.El 26 de juny qui vulgui podrà recórrer la Ruta 3, una ruta circular de 7km, de dificultat baixa, amb una durada de 1h 30min i amb un tipus de recorregut mixte - asfalt/ciment i terra. Es començarà des de la plaça MA Angels Ollé i es passarà pel camí de la Bassa Nova, després es pujarà pel camí de la Pedrera del Còbic fins arribar als Cinc Camins per a poder donar la volta al recinte del Pere Mata i poder arribar al punt de partida.La quarta de les rutes, que es farà el 10 de juliol, és de 7km, de dificultat baixa, amb una durada de 1h 30min i amb un tipus de recorregut mixte - asfalt/ciment i terra. S'iniciarà des de la plaça Ma Angels Ollé i es pujarà pels Cinc Camins continuant fins al camí de Monterols. Després es baixarà pel Barranc de l'Espinòs i es tornarà a agafar el camí de la Pedrera del Còbic per arribar al punt de partida.Finalment, el 31 de juliol tindrà lloc la Ruta 5, es tracta d'un recorregut circular de 6,8km, de dificultat baixa, amb una durada de 1h 30min i amb un tipus de recorregut mixte - asfalt/ciment i terra. El punt de sortida serà la plaça Ma Angels Ollé, es pujarà fins els Cinc Camins i es farà la volta al recinte del Pere Mata fins tornar al punt de sortida.Aquestes rutes guiades formen part del projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina, cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.