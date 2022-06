Persones amb diversitat funcional expliquen a l'Ajuntament com millorar l'atenció que reben

Hi han participat una trentena de professionals al Centre Cívic Mestral

Actualitzada 02/06/2022 a les 11:38

Una trentena de professionals de l'Ajuntament de Reus que fan atenció al públic han assistit aquest dijous 2 de juny de 9 a 11 h al Centre Cívic Mestral a una jornada en què persones amb diversitat funcional han explicat com creuen que es pot millorar l'atenció que reben per part de l'administració. Aquesta sessió innovadora, organitzada per la Regidoria de Benestar Social a proposta de la Comissió d'Obrir Espais Municipals del Consell Municipal de la Discapacitat, és el segon any que es fa. Per primera vegada es va fer l'any 2019 i amb motiu de la pandèmia no es va poder tornar a fer fins ara.L'objectiu és formar els professionals municipals en l'atenció a persones amb dèficit auditiu, visual, cognitiu, intel·lectual, motriu, etc. Es tracta d'una proposta innovadora, ja que és són les persones amb diversitat funcional les que detallen com els agradaria ser atesos i intercanviar impressions amb el personal de les administracions que els atenen.Com a conclusió, les persones amb capacitats diverses de la ciutat que hi han participat s'han mostrat, en general, satisfetes amb l'atenció que reben per part de l'Ajuntament de Reus i el personal municipal ha reconegut que en algunes situacions desconeix com fer una atenció més efectiva i adient a les necessitats d'aquestes persones.A més, professionals i usuaris dels serveis municipals han coincidit a valorar de manera molt positiva el fet que aquesta jornada els ha facilitat un contacte directe que fa possible la millora immediata d'alguns aspectes de l'atenció al públic.