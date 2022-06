Mas Iglesias acollirà la festa del cloenda del Passaport Cultural

Hi participen les escoles Prat de la Riba, Marià Fortuny, Cèlia Artiga, Mowgli, Alberich i Casas, Sant Bernat Calvó, Pompeu Fabra i General Prim

Actualitzada 02/06/2022 a les 14:17

El Centre de la Imatge Mas Iglesias acollirà aquest divendres 3 de juny, a partir de les 17 h., l'acte de cloenda del projecte Passaport Cultural que, coordinat pel Pla Educatiu d'Entorn de la regidoria d'Educació, es du a terme en diferents centres educatius de la ciutat.El regidor d'Educació i Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, conduirà l'acte que comptarà amb la vicealcaldessa de Reus, Noemí Llauradó, que farà la benvinguda. Tot seguit començaran diferents activitats per a tots els infants: una cambra fosca fotogràfica, diferents racons de creació, un mural col·laboratiu amb guixos de colors i una visita a les tres exposicions que hi ha actualment al Centre de la Imatge.La cloenda serà prop de les 19 h amb un berenar per a tots els infants participants, que hauran de portar el Passaport Cultural.Daniel Recansens ha remarcat la importància del Passaport Cultural perquè «és una eina que uneix la tasca educativa i de creixement personal de les escoles amb la tasca educativa i també de creixement i lúdica dels espais culturals. Des de la regidoria encoratgem a totes les famílies, tinguin o no el Passaport, a acompanyar i a gaudir amb els seus fills de tota la riquesa d'activitats culturals i socials que es fan tot l'any a la ciutat».A la festa de cloenda del Passaport Cultural es preveu l'assistència de més de 150 infants. Les escoles que hi participen són Prat de la Riba, Marià Fortuny, Cèlia Artiga, Mowgli, Alberich i Casas, Sant Bernat Calvó, Pompeu Fabra i General Prim.