02/06/2022

La regidoria de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dijous la nova campanya turística GaudíReus Estiu 2022 que començarà el pròxim dia 15 de juny i s'allargarà fins al 30 de setembre. L'objectiu és «allargar l'estada del visitant a la ciutat, fomentar la repetició de visita de dia i continuar potenciant l'arribada de visitants amb estades de cap de setmana, aconseguint, així, una major quantitat de visites i de despesa comercial i de restauració a la ciutat, ha explicat Montserrat Caelles, regidora de Promoció de Ciutat.Per aquest motiu s'han millorat els serveis i l'acollida al visitant amb ampliació d'horaris d'obertura de les oficines de turisme i dels espais visitables, mantenint el servei de tax free i actualitzant la cartelleria i la informació.A més es farà una campanya de comunicació per tal d'arribar més efectivament als turistes que estiuegen a la costa i al públic de proximitat, amb l'objectiu de «captar més visitants i turistes a la destinació i fidelitzar els actuals», ha manifestat Caelles.I, finalment, s'ha incorporat la gammificació. «Una clara innovació en l'oferta del producte turístic que reverteix en una visita més amena, dinàmica i lúdica que aconseguirà unir els interessos de les famílies malgrat les diferents edats dels seus components», ha explicat la regidora.Entre les diferents novetats destaca l'adequació de l'espai de benvinguda al visitant al Campanar i l'actualització dels suports gràfics i tota la cartellera. A més s'ha donat visibilitat a les entitats històriques vinculades al Campanar. I, finalment, s'incorpora una audioguia disponible en 4 idiomes.Pel que fa a l'Estació Enològica s'hi ha afegit nous elements, com pantalles i nous audiovisuals, i visites experiencials que es relacionen amb el Vermut de Reus.Una de les novetats és Vermut i cuina al Reus Modernista, un itinerari pels principals edificis modernistes del centre de la ciutat mentre es van coneixent els costums culinaris de la societat reusenca en el temps del Modernisme.També s'ha ampliat el Servei del Punt d'Informació de la plaça del Prim, ja que fins ara només oferia el servei d'informació al turista i visitant, i ara es posarà també a disposició de les entitats ciutadanes per tal en puguin fer-ne ús durant les seves campanyes, activitats o accions específiques.La polsera VisitReus es continua oferint com a eina perquè els visitants gaudeixin al màxim la seva estada a la ciutat mitjançant els avantatges que ofereix.Es continuen les propostes de visites guiades i activitats del Més Reus que mai, amb propostes per a tot tipus de públic i de totes les edats. Al Gaudí Centre, a part de les visites al museu, s'ofereixen visites familiars, un escape room i un taller de ceràmica.Pel que fa a les visites guiades al patrimoni, s'amplia la Ruta del Modernisme Reus 1900 afegint visites en castellà a les que ja s'ofereixen cada dissabte en català.A partir del 15 de juny fins el 30 de setembre, l'horari del Gaudí Centre serà de dilluns a dissabtes de 10 h. a 20 h., i diumenges i festius de 10 h. a 14 h..El Pavelló 6è de l'Institut Pere Mata restarà obert al públic de dilluns a dissabtes de 110 h. a 14 h. i de 16:30 h. a 18:30 h. i els diumenges i festius de 11 a 14 hores.El Campanar es podrà visitar de dilluns a dissabte de 11 a 14 h. i de 17 a 19 h., diumenges i festius de 10 a 14 hores.L'horaria d'obertura de l'Església Prioral Sant Pere serà en dos torns de 11 a 13 h. i de 17 a 19 hores.Mentre que l'Estació Enològica restarpà oberta els divendres i dissabtes de 11 a 14 h. i de 17 a 19 h., diumenges i festius de 11 a 14: h..