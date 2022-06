Galetes i tatuatges per una bona causa

Actualitzada 01/06/2022 a les 22:57

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) Mas Sabater de Reus ha engegat la segona edició de la campanya Galeta Amiga, un projecte solidari que suma complicitats per una bona causa. Així, des del passat dia 15 de maig, més d'una vintena de forns, pastisseries i confiteries del territori estan venent aquestes galetes, que es presenten en bosses de deu unitats i tenen un preu de 3,50 euros. La Galeta Amiga és una pasta de mantega, que cada elaborador ha fet seguint la seva pròpia recepta i, d'aquesta manera, es poden anar tastant les propostes de cada obrador.

Encara que la idea era que la campanya finalitzés el 30 de maig, Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, encara hi ha un bon nombre de comerços que continuen comercialitzant aquest dolç.

El projecte compta amb la participació del Gremi de Forners de Reus i el Baix Camp i el Gremi d'Artesans Pastissers de les comarques de Tarragona, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus, i hi han participat forns de la ciutat de Reus i Tarragona, així com establiments de Miami Platja, l'Espluga de Francolí, l'Arboç, Cambrils, Castellvell i Ulldemolins. D'aquesta manera el projecte solidari, que va arrencar l'any passat amb la voluntat que tingués continuïtat, està aconseguint consolidar-se ja com una cita anual

Ara com ara encara no s'ha fet el càlcul de l'import aconseguit, però en l'edició de 2021 es van superar els 3.000 euros de recaptació. Així i tot, des de la FEM asseguren estar molt contents per com està funcionant la campanya enguany, i confien repetir els bons resultats.

En paral·lel a aquesta iniciativa, aquest any se n'ha posat en marxa una altra, també força singular, que ha tingut una gran acollida. Es tracta de la jornada de Tatoos solidaris de Tarragona, un projecte de l'establiment Itaca 2.0, encapçalat pel tatuador Jesús Garcia, que el passat 30 de maig, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, va fer tatuatges a un preu de 50 euros. Tot l'import recollit es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple. La jornada es va saldar amb un recapte de 850 euros, una xifra considerable que es va aconseguir gràcies al treball solidari dels responsables de l'establiment.