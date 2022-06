Finestreta única a Reus pels ajuts a la rehabilitació d'habitatges al Baix Camp

L'Ajuntament i el Consell Comarcal han posat en marxa una oficina conjunta

Actualitzada 02/06/2022 a les 17:47

L'Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp han posat en marxa una oficina única que gestiona els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges a la comarca.

El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Reus han rebut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya una dotació de 30.000 euros, respectivament, per finançar el funcionament de l'oficina i la gestió dels ajuts. L'oficina tindrà la seu al raval de Robuster 43, 1r 1a de Reus. El servei funcionarà com a finestreta única per coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació dels serveis relacionats.

L'Oficina de Rehabilitació de Reus i el Baix Camp gestionarà els ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'Instrument de Recuperació Next Generation EU.

Les ajudes

Les ajudes que es tramitaran des de l'Oficina de Rehabilitació de Reus i el Baix Camp són les següents:

Programa d'ajuts per a les actuacions de rehabilitació de millora de l'eficiència energètica a nivell d'edifici de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges i els habitatges unifamiliars.

Programa d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.