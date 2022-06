El PSC de Reus acusa el govern municipal d'amagar la inseguretat que es viu a la ciutat

Andreu Martín: «L'executiu no li dona la importància que té i, per tant, actua irresponsablement»

Actualitzada 01/06/2022 a les 22:35

Andreu Martín, portaveu del grup municipal del PSC a Reus va titllar al govern actual d'incompetent i irresponsable pel que fa a la seguretat de Reus. El grup assegura que la regidora de Seguretat, Dolors Vázquez, i l'alcalde van donar l'esquena a la ciutadania quan van definir de «demagògia i populisme» la moció que van presentar els socialistaes per «treballar plegats i millorar la seguretat de Reus».

D'aquesta manera, Martín va declarar ahir que l'objectiu del PSC és «posar sobre la taula els problemes que preocupen als ciutadans per fer un Reus millor i un dels problemes dels reusencs és la seguretat». Per aquest motiu, el grup va presentar una moció en un dels plenaris del passat mes de març per treballar amb el govern en aquesta línia. Ara bé, com que «es va donar l'esquena», Martín va voler demostrar, en una roda de premsa ahir, que des de la moció, Reus ha viscut una vintena de successos que augmenten la inseguretat. Per fer-ho, va mostrar un seguit de titulars de premsa, en els quals es parlava d'assalts, cremes de contenidors, robatoris, baralles i abusos sexuals. «Ja n'hi ha prou de negar la realitat que tenim a Reus, el Govern s'esforça a fer-ho, però això només demostra incompetència i irresponsabilitat», acusava Martín, qui va argumentar que «tenim un problema que preocupa les persones i, si quan fem una proposta positiva al Govern, aquest es desentén, és perquè no li dona la importància que té i, per tant, actuen irresponsablement».

Martín també va explicar que en el mateix plenari, Carles Pellicer, alcalde de la ciutat, va acusar el govern socialista del mandat del 2005 al 2009 de «deixar abandonada la Guàrdia Urbana», però Martín va aclarir que, segons les dades del Departament d'Interior, del 2005 al 2009, es van passar de 157 a 169 agents. «És lamentable que l'alcalde i la regidora de Seguretat menteixin en un tema tan important com aquest, només per fer-nos creure que a la ciutat tot està bé i que només ells fan les coses bé», va criticar Martín. «L'alcalde deia que si les coses s'haguessin fet millor abans, ara estaríem en una altra situació, però les xifres diuen que hem passat de tenir 159 agents el 2011 a tenir-ne 148 el 2020, perdent nou policies», va detallar el portaveu.

La proposta del grup socialista no és només d'augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, també implica millorar l'urbanisme de Reus: «La forma de millorar la seguretat és que hi hagi més ulls, no policies o representats de l'administració, sinó que hi hagi més ciutadans al carrer, perquè no hi hagi zones per on les persones tinguin por de passar, com succeeix actualment».