Veïns de Martí Verd de Reus denuncien l'acumulació d'escombraries

No es retira la brossa perquè no hi ha contenidor

Actualitzada 01/06/2022 a les 22:27

Veïns de la carretera del Morell de Reus denuncien l'acumulació de brossa en el punt on, aquesta setmana, l'Ajuntament de Reus va retirar un contenidor de rebuig, l'únic de la zona.



D'ençà que es va treure, el camió de les escombraries no passa per aquest punt, però algunes persones continuen abocant-hi les escombraries i aquestes s'han anat acumulant durant tota la setmana. Segons els veïns, els que continuen abocant les escombraries no són residents dels masos d'aquesta carretera, sinó que acostumen a ser cotxes que hi passen i s'aturen a tirar-les.La retirada del contenidor també causa altres molèsties als veïns, ja que han de desplaçar-se fins a altres punts de reciclatge amb el cotxe, com pot ser la zona de Xalets Quintana. És per això que els veïns reclamen que es retiri la brossa del punt i que es tornin a col·locar contenidors més pròxims a la zona dels masos. A més, els veïns denuncien que «continuem pagant les taxes d'escombraries i hem d'anar a quilòmetres de distància amb el cotxe per tirar-la, això no és just», explicava un d'ells.Els veïns va contactar ahir amb el consistori per informar sobre la situació i resten a l'espera que es retirin les bosses acumulades i es trobi una solució perquè no s'hagin de desplaçar tant.Per la seva part, fonts municipals expliquen que la retirada del contenidor es deu al fet que només hi havia un contenidor de rebuig, perquè l'espai és tan petit que no hi cap una bateria sencera, i s'estava convertint en un punt d'abocaments sense reciclar. A més, les fonts apunten que la ubicació es troba en una zona d'accés a la ciutat i, per tant, «hi viu poca gent i en habitatges disseminats que ja feien servir el cotxe per llençar la brossa». Ara l'Ajuntament està estudiant una ubicació més adequada on càpiga una bateria completa.