Reus Horitzó 32 arriba als centres educatius amb el «Quadern de debat familiar»

En total s'han repartit 900 exemplars que s'han distribuït a les 20 escoles que hi participen

Actualitzada 01/06/2022 a les 12:20

El procés participatiu del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 també arriba a l'alumnat dels centres educatius reusencs a través de 900 exemplars del «Quadern de debat familiar». La vicealcaldessa de Reus, Noemí Llauradó; la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores; i el regidor d'Educació, Daniel Recasens han presentat la iniciativa aquest dimecres, 1 de juny, a l'escola Mowgli.Aquesta és una proposta dirigida a alumnes de 6è d'Educació Primària dels centres educatius de Reus perquè també hi puguin dir la seva en el procés de participació. És un públic que serà protagonista de la ciutat d'aquí 10 anys i que fins ara no hi ha pogut participar. A més, aquest quadern es farà extensiu a les seves famílies per recollir el màxim d'opinions i visions diferent en relació amb el projecte «Ciutat en 15 minuts».Els 900 quaderns de família ja s'han distribuït a les 20 escoles que hi participen. Al quadern hi ha una sèrie de preguntes i qüestionaris que les nenes i nens hauran de contestar mitjançant el debat al nucli de les seves famílies, de manera que hi podran prendre part des del més gran fins als més menuts de la casa.Una vegada omplert el quadern, es retornarà a les escoles i es farà arribar a l'Ajuntament per tal que incorpori les aportacions al projecte Reus Horitzó 32. El termini per realitzar aquesta dinàmica participativa s'allargarà fins al 13 de juny de 2022.Noemí Llauradó, vicealcaldessa de Reus, ha destacat que «a través dels quaderns de família podrem involucrar l'alumnat dels centres escolars de la ciutat i les seves famílies en un procés participatiu tant important com és el Reus Horitzó 32 i saber com volen que sigui la ciutat d'aquí 10 anys».Els centres que hi participen són: l'Escola Cèlia Artiga, el Centre Ee Font Del Lleó, l'Escola Dr. Alberich i Casas, l'Escola Eduard Toda i Güell, l'Escola Els Ganxets, l'Escola General Prim, l'Escola Isabel Besora, l'Escola Joan Rebull, l'Escola La Vitxeta, l'Escola Marià Fortuny, l'Escola Misericòrdia, l'Escola Montsant, l'Escola Mowgli, l'Escola Pompeu Fabra, l'Escola Prat de La Riba, l'Escola Rubió i Ors, l'Escola Teresa Miquel i Pàmies, el College Français de Reus, el Col·legi Sant Josep, i l'Escola Puigcerver.