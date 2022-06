Les peticions per a instal·lar plaques solars a Reus ja doblen la xifra del 2021

Daniel Rubio: «Enguany hem rebut 71 sol·licituds per a instal·lar plaques solars, quasi el doble que en tot l'any passat»

Actualitzada 31/05/2022 a les 21:58

Des de l'inici d'aquest any, l'Ajuntament ha rebut 71 peticions per a la instal·lació de plaques solars i la seva conseqüent reducció del 50% de l'IBI, mentre que en tot l'exercici de l'any 2021 se'n van tramitar 42. A més, Reus s'ha convertit en la setena ciutat de Catalunya amb més quilowatts en règim d'autoconsum i la primera de la província de Tarragona, segons el rànquing de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

Segons Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient, el notable augment de les peticions per a la instal·lació de plaques solars es deu a dos motius. Per un costat, des de fa més de dos mesos, s'està treballant en una fase de conscienciació i educació energètica. Per fer-ho, s'estan visitant els barris de la ciutat i parlant amb les seves associacions de veïns per explicar el funcionament del mercat elèctric, la importància de l'autoconsum i com està actuant l'Ajuntament en aquest sentit.

Per altra banda, també es pot atribuir a la pujada dels preus de la llum d'aquest any, ja que la instal·lació d'un sistema d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica d'una potència elèctrica major o igual al 30% de la contractada comporta una bonificació del 50%.



«Posar-se plaques solars és una inversió que, segons teníem calculat, tenia un retorn d'amortització de 10 a 12 anys i, actualment, amb l'augment del preu de la llum, a Reus, amb la bonificació de l'IBI i el 20% que es pot desgravar de la declaració de la renda: en tres anys es pot amortitzar la inversió», detalla Rubio. Cal tenir en compte que es tracta d'una despesa que ronda els 36.000 euros per aquest tipus d'instal·lació en l'àmbit residencial.

Rubio ha explicat a Diari Més que són moltes les empreses s'estan posant plaques solars a hores d'ara per reduir l'IBI i, d'aquesta forma, amortitzar les seves inversions. En l'actualitat, Reus Energia està invertint en aquest sector més empresarial, ja que s'està esperant la resposta dels projectes presentats als Next Generation per a poder tirar endavant un macroprojecte de comunitat energètica a l'AgroReus.



Amb aquest, s'instal·larien més de quatre megawatts amb plaques solars fotovoltaiques i permetria que les empreses del polígon reduïssin les seves factures de la llum entre un 50 i un 60%. A més, s'aconseguiria una reducció d'emissions de CO₂ del polígon en més d'un 50% i Reus Energia podria tenir suficient energia per vendre-li a l'Ajuntament. Rubio assegura que «hi ha empreses que, amb la pujada dels costos de la llum, estaven pensant a reduir l'estructura de personal o les línies de producció, i tenim exemples que s'han posat 200 quilowatts i han pogut evitar aquests tipus de decisions».

Amb aquest increment de l'autoconsum dels últims anys i el treball des de l'Ajuntament per a assolir una ciutat més sostenible, el rànquing de l'Institut Català de l'Energia, que classifica els municipis, comarques i províncies amb més energia fotovoltaica d'autoconsum, per nombre d'instal·lacions i potència, col·loca Reus com la setena ciutat catalana amb més quilowatts, concretament amb 2.161,67, després de ciutats com Sallent, amb 2.170,70, i Vic, amb 2.220. Pel que fa a la província de Tarragona, Reus n'és la primera. La primera en el rànquing català és Barcelona, tant en potència com en instal·lacions, ja que compta amb 646 plaques solars.